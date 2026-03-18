Način hodanja može da otkrije emocije kod ljudi

Tanjug

18.03.2026

11:09

Жена се пење уз степенице
Način na koji ljudi hodaju može da otkrije njihove emocije, pokazala je nova studija istraživača iz Japana.

Zamah ruku i nogu posebno ukazuje na osjećanja: veći zamah povezan je sa bijesom, dok manji zamah signalizira strah ili tugu, prenio je Gardijan.

Istraživači su zamolili volontere da pogode emocije ljudi na osnovu video snimaka hoda.

U eksperimentima su glumci hodali dok su se prisjećali događaja koji su izazvali bijes, sreću, strah ili tugu.

Video snimci su prikazivali samo pokrete tijela, bez izraza lica ili drugih znakova.

Posmatrači su uspješno prepoznali emocije.

U drugom eksperimentu, naučnici su manipulisali video zapisima da bi povećali ili smanjili zamah ruku i nogu.

Ispitanici su agresivnije hodanje doživjeli kao ljutnju, dok su slabiji pokreti povezivali sa tugom ili strahom.

"Hodanje je jedan od najpoznatijih i najbolje uvkežbanih pokreta cijelog tijela, pa promjene u emocionalnom stanju prirodno utiču na način na koji hodamo", rekla je glavna autorka studije sa Međunarodnog instituta za napredna istraživanja telekomunikacija u Kjotu, Mina Vakabajaši.

Studija naglašava da tumačenje emocija na osnovu pokreta može da pomogne ljudima da brzo razumiju druge u društvenim situacijama, čak i iz daljine.

Naučnici takođe vide potencijalne primjene u nadzornim sistemima i nosivim uređajima koji prate mentalno stanje.

Slična istraživanja u Teksasu pokazala su da algoritmi mašinskog učenja mogu djelimično da predvide ljutnju, tugu, radost i strah na osnovu hoda

