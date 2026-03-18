m:tel uvodi osam novih kanala, pogledajte ponudu

18.03.2026

10:47

Мтел, нови канали
U okviru m:tel IPTV-ja dostupno je osam novih kanala koji dodatno obogaćuju ponudu i donose zabavu za sve generacije i ukuse.

Ljubitelji sporta dobijaju još jedan sportski kanal Adriatic Sport 1 HD (pozicija 150), dok najmlađe gledaoce očekuju omiljeni crtani sadržaji na kanalima Disney Channel (222) i Disney Junior (223).

Ljubitelji filmova, serija i lajfstajl sadržaja dobijaju još veći izbor uz Star Movies HD (308, Diva (322), SciFi HD (328) i E! HD (509, kanale koji donose vrhunsku zabavu, popularne hitove i svjetske produkcije. Ponudu upotpunjuje i SIM radio (731), idealan za sve koji žele muziku i opuštanje u svakom trenutku.

Ponuda sportskog sadržaja na m:tel TV platformama od 1. aprila će biti značajno proširena i uvođenjem čak pet novih kanala iz porodice Arena Sport, čime korisnici dobijaju još više prostora za praćenje najatraktivnijih sportskih događaja, vrhunskih liga i ekskluzivnih takmičenja.

Uz m:tel IPTV, svaki član domaćinstva može pronaći sadržaj po svojoj mjeri – bilo da je riječ o sportu, filmovima, serijama, dječijem ili muzičkom programu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

