Podvig ljekara UKC-a Srpske: Ove operacije izvedene prvi put u BiH

Ljekari Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske po prvi put u BiH su uspješno izveli dva operativna zahvata transplantacije kože primjenom mikrograft ekspandera.

Iz UKC-a Srpske navode da su operacije izvedene timski zahvaljujući dobroj organizaciji i timskom radu naših medicinskih profesionalaca.

Prvi pacijent na kojem je primijenjena ova metoda je zadobio opekotine otvorenim plamenom, koje su zahvatile oko 10% ukupne tjelesne površine (TBSA) u predjelu trbuha.

Drugi pacijent je imao hemijsku opekotinu podlaktice. Oba pacijenta su dobro podnijela operativne zahvate, a rani postoperativni oporavak protiče uredno i bez komplikacija.

Savremeni pristup

"Primjena mikrograft ekspandera predstavlja savremeni pristup u liječenju opekotina i drugih defekata kože jer omogućava da se manja površina donor kože efikasno proširi i iskoristi za pokrivanje većih rana. Na taj način smanjuje se potreba za opsežnim donorskim regijama, ubrzava proces zarastanja i postižu bolji funkcionalni i estetski rezultati", objasnili su iz UKC-a.

Tehnika se zasniva na principima MEEK metode (napredna tehnika mikrograftinga za liječenje teških opekotina), koja se smatra jednim od najefikasnijih načina za povećanje broja transplantacijskih postupaka kod pacijenata sa opsežnim opekotinama.

"Značaj MEEK metode ogleda se u mogućnosti velikog stepena rasta transplatacijskih postupaka uz očuvanje vitalnosti tkiva, što je posebno važno kod pacijenata sa ograničenim donorskim površinama i teškim povredama", pojašnjava se dalje u saopštenju najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj.

Stručna radionica

Takođe, pored izvedenih operativnih zahvata na UKC-u je organizovana i stručna radionica prilikom koje je predstavljena upotreba dermatoma D80 i mikrografta.

"Ovu metodu odlikuje visoka preciznost u uzimanju tankih i ujednačenih slojeva kože, čime se unapređuje kvalitet transplantata i smanjuje trauma na donorskom mjestu. Mikrograft mesher omogućava ravnomjerno proširenje kožnog transplantata uz očuvanje njegove strukture i vitalnosti, čime se poboljšava prihvatanje grafta i skraćuje vrijeme operacije", kažu na UKC-u.

Naglašeno je da je uvođenjem novih zahvata i organizacijom edukativnog događaja potvrđena opredijeljenost UKC-a Republike Srpske ka uvođenju inovativnih medicinskih tehnologija, te kontinuiranom usavršavanju zdravstvenih radnika, a sve u cilju pružanja što kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijentima.