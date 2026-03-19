Krvarenje desni može biti znak ozbiljnog problema

ATV

19.03.2026

07:58

Зуби осмијех
Foto: Shiny Diamond/Pexels

Stručnjaci upozoravaju da krvarenje desni ponekad može biti i znak manjka vitamina C.

Vitamin C je važan za stvaranje kolagena, proteina koji pomaže da se održi čvrstoća desni i krvnih sudova.

лото

Društvo

Tužna sudbina srpskih dobitnika loto sedmice

Kada ga nema dovoljno, desni mogu postati osjetljivije, sklonije upali i lakše krvariti. Upravo je to jedan od poznatih simptoma skorbuta (avitaminozu vitamina C), bolesti koja nastaje zbog ozbiljnog nedostatka vitamina C.

Najčešće uzrok

Ipak, to ne znači da je svaki trag krvi na četkici automatski znak deficita. Krvarenje desni najčešće je povezano sa gingivitisom, odnosno upalom izazvanom nakupljanjem plaka. Međutim, istraživanja pokazuju da niži nivoi vitamina C mogu biti povezani sa većim rizikom od krvarenja desni, što znači da ishrana i te kako može igrati ulogu.

Drugim riječima, ako vam desni krvare, problem možda nije samo u četkici i pasti za zube. Ponekad tijelo tako upozorava da mu nedostaje nešto važno.

илу-беба-13032026

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

Izvori vitamin C

Vitamin C se nalazi u citrusima, kiviju, jagodama, paprici, brokoliju i lisnatom povrću, a pošto ga tijelo ne skladišti dugo, važno je redovno ga unositi.

Ako se krvarenje stalno ponavlja, a uz to primjećujete i umor, lakše dobijate modrice ili vam rane sporije zarastaju, dobro je obratiti pažnju na ishranu, ali i otići kod stomatologa. Ukratko, desni ne krvare bez razloga, a ponekad uzrok nije samo u ustima nego i na tanjiru, prenosi B92.

Pročitajte više

Електро-Бијељина: Данас без струје потрошачи у Зворнику

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: Danas bez struje potrošači u Zvorniku

52 min

0
Меси постигао 900. гол

Fudbal

Mesi postigao 900. gol

54 min

0
Мушкарац (30) тешко повријеђен у саобраћајној несрећи

Hronika

Muškarac (30) teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

59 min

0
Хороскоп за 19. март: Шта нам звијезде поручују данас?

Zanimljivosti

Horoskop za 19. mart: Šta nam zvijezde poručuju danas?

1 h

0

Više iz rubrike

Не бацајте старе јабуке: Ево како могу да побољшају ваше здравље

Zdravlje

Ne bacajte stare jabuke: Evo kako mogu da poboljšaju vaše zdravlje

19 h

0
Доктор

Zdravlje

Rusi razvili sistem za automatsko otkrivanje metastaza raka

19 h

0
Жена се пење уз степенице

Zdravlje

Način hodanja može da otkrije emocije kod ljudi

21 h

0
Стрес

Zdravlje

Stalno ste umorni i nervozni? Možda vam nedostaje ovaj vitamin

21 h

0
