Elektro-Bijeljina: Danas bez struje potrošači u Zvorniku

U Zvorniku će danas bez električne energije biti 2.500 potrošača koji se snabdijevaju iz trafo-stanice "Branjevo", najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Od 7.30 do 15.00 časova električnu energiju nemaju potrošači u naseljima - Branjevo, Donja Pilica, Gornja Pilica, Donji Šepak, Srednji Šepak, Gornji Šepak, Donji Lokanj, Gornji Lokanj i dio Glavičica - Staro Selo.

Do zastoja u isporuci će doći tokom radova na rasjeci rastinja na trasi dalekovoda "Kozluk - Branjevo" i dalekovoda "Branjevo - Loznica".

Iz "Elektro-Bijeljine" ističu da su najavljeni radovi od izuzetnog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije u Podrinju.