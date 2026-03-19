Elektro-Bijeljina: Danas bez struje potrošači u Zvorniku

19.03.2026
07:42
Komentari:0
U Zvorniku će danas bez električne energije biti 2.500 potrošača koji se snabdijevaju iz trafo-stanice "Branjevo", najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".
Od 7.30 do 15.00 časova električnu energiju nemaju potrošači u naseljima - Branjevo, Donja Pilica, Gornja Pilica, Donji Šepak, Srednji Šepak, Gornji Šepak, Donji Lokanj, Gornji Lokanj i dio Glavičica - Staro Selo.
Fudbal
Mesi postigao 900. gol
Do zastoja u isporuci će doći tokom radova na rasjeci rastinja na trasi dalekovoda "Kozluk - Branjevo" i dalekovoda "Branjevo - Loznica".
Iz "Elektro-Bijeljine" ističu da su najavljeni radovi od izuzetnog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije u Podrinju.
