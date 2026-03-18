Ukinuta linija Banjaluka-Kotor Varoš

Jedna od najprometnijih linija, koja saobraća od Banjaluke ka Kotor Varošu i Maslovarama, prevoznika "Golubić", kojom putuju i učenici, ukinuta je početkom ove sedmice, takoreći preko noći, što je najvjerovatnije uzrokovalo poskupljenje goriva.

Putnici poručuju da je sramota to što se povećavaju cijene karata, a smanjuje broj linija. Ogorčeno ističu da je novi raspored polazaka samo osvanuo na Fejsbuk stranici prevoznika, bez ikakvog objašnjenja.

Posebno su zabrinuti roditelji čija djeca autobusom putuju u školu.

Oni poručuju da prevoznika očigledno ne zanima to što djeca moraju čekati te što je autobus sada prepun.

Zbog toga je u ponedjeljak, 16. marta, većina đaka morala stajati u autobusu koji je sljedeći naišao.

Kako je istakla jedna putnica, u ponedjeljak, kada je linija ukinuta, taj autobus je bio prepun, a više od 20 djece je stajalo.

Rast cijena karata i nezadovoljstvo putnika

Ona naglašava da, po svemu sudeći, roditelji plaćaju kartu da bi djeca stajala, a prema njenim riječima, tom linijom su svakodnevno išli i mališani koji pohađaju osnovnu školu.

"Cijena mjesečne karte svakako ide gore, a oni navode da tako moraju, jer je gorivo poskupjelo. Koliko znam, i prošli put je cijena karte išla gore, ali kada je opala cijena goriva, cijena karte je ostala ista", žali se ova putnica.

Putnici tvrde da su od prevoznika dobili informaciju da bi još nekoliko linija moglo biti ukinuto, uz obrazloženje da je gorivo preskupo.

Inače, đačka mjesečna karta na relaciji Banjaluka - Kotor Varoš košta 140 KM, s tim da učenici, tj. njihovi roditelji, u većini slučajeva treba da doplate i gradski prevoz u Banjaluci 21 KM da bi stigli do škole.

Reakcija prevoznika

Milan Škorić, direktor "Golubića", za "Nezavisne novine" je kratko prokomentarisao, odnosno potvrdio da je ukinuta jedna linija, no nije htio reći iz kojeg razloga.

"Samo jedan polazak je ukinut, iz Banjaluke ka Kotor Varošu i Maslovarama, i to ona u 11.30. Mislim da je suvišno pitati šta je razlog ukidanje tog polaska", poručio je Škorić.

Raniji slučajevi ukidanja linija

Zanimljivo je da je ovaj prevoznik jedini koji redovno prevozi putnike na navedenim relacijama, odnosno koji svakodnevno ima nekoliko linija, te putnici i nemaju izbora ukoliko žele putovati autobusom.

Inače, ovo nije prvi put da se ukidaju linije ovog prevoznika. Podsjetimo, prije nešto više od godinu dana, kad je poskupjela karta na relacijama Banjaluka - Teslić i Banjaluka - Maslovare, takođe je došlo do ukidanja linija, a između ostalog, njih dvije, koje su saobraćale subotom ka Tesliću i u suprotnom smjeru prema Banjaluci.

Tada je takođe došlo do još jedne izmjene, te se već godinu dana ne može kupiti povratna karta Banjaluka - Teslić, koja se do tad godinama unazad mogla uzeti u autobusu.