Preminuo krajiški Rambo, potvrđene tužne vijesti

U Cazinu je početkom februara preminuo Šaban Mujić.

Šaban Mujić, poznat kao Rambo, bio je čovjek velikog srca i poštovanja.

"Ljudi će ga pamtiti kao dobrog i čestitog čovjeka. Neka mu se Alah smiluje i podari lijepi Dženet”, piše u objavi na Fejsbuk stranici "Cazin Čaršija Novosti".

Šaban je preminuo u 87. godini života, a svojevremeno je bio velika senzacija na internetu s obzirom na njegov izgled i vitalnost.

Ovog djeda, koji je izgledao nekoliko decenija mlađe, obilazile su brojne TV ekipe, a mnogi nisu vjerovali koliko zapravo ima godina.

Pažnju javnosti privlačio je pričajući o svom burnom životu i pokazujući svoju snagu kakvom su se, debelo u devetoj deceniji života, rijetki mogli pohvaliti.

Iza krajiškog Ramba je ostala supruga Asmira i sinovi Rifet, Safet i Izet.