Veliki požar u Trnovu, vatrogasce čeka besana noć

Autor:ATV
15.03.2026
18:17
Komentari:0
Veliki požar zahvatio je područje Umčana u opštini Trnovo, potvrđeno je iz Vatrogasnog društva Ilidža. Kako je saopštio predsjednik Vatrogasnog društva Ilidža Nijaz Imamović brojni vatrogasci se od ranih jutarnjih sati nalaze na ovom području gdje gase požar koji je prvenstveno zahvatio nisko rastinje.
"Linija požara obuhvata sve od Umčana do mjesta Ostojići. Vatrogasci su uspjeli presjeći požar koji je došao nadomak kuća, vikendica i drugih objekata", naveo je Imamović.
Međutim, po trenutnoj situaciji, vatrogasci očekuju borbu s požarom dugo u noć.
"Radi se o velikoj površini gdje dugo u noć požar neće biti likvidiran", ističe Imamović te naglašava kako vatrogasci požar gase naprtnjačama, pišr Kliks.
Kao i u brojnim drugim slučajevima dolaskom proljeća, uzrok i ovog požara je ljudski faktor.
Takođe, iz Vatrogasnog društva Ilidža su naglasili kako je trenutno na ovom prostoru angažovan veliki broj vatrogasaca, a zbog čega je otežano obavljanje drugih dnevnih poslova na kojima su kao vatrogasno društvo angažovani.
