Iz Bilećkog jezera izvučen som dug 2.5 metara i težak 90 kilograma

Lijepo i sunčano vrijeme izmamilo je brojne ljubitelje prirode i ribolova na obale Bilećkog jezera. Ovo poznato hercegovačko jezero godinama važi za jedno od najbogatijih ribolovnih područja u regionu, a u njegovim dubinama kriju se i pravi kapitalni primjerci somova koji predstavljaju san svakog ribolovca.

Jedan takav ulov je ostvario Marko Milošević, mladi, ali već veoma iskusan ribolovac iz Bileće. Uspio je iz dubina jezera izvući soma dugog čak 257 centimetara i teškog oko 90 kilograma.

Srbija Pas ušetao u dvorište i krvnički ščepao dijete (4) za nogu

Ovaj ulov, vrijedan divljenja, Marko je izvukao na svoj čamac nakon duge i iscrpljujuće borbe sa ribom. Prema njegovim riječima, soma je ulovio troling sistemom ribolova na plastičnu varalicu, tehnikom koja zahtijeva strpljenje, iskustvo i dobru procjenu terena.

„Ulovio sam ga sistemom ribolova troling na plastičnu varalicu. Borba je trajala oko sat vremena, a u čamcu sa mnom u trenutku ulova bila je i supruga“, rekao je Milošević.

Iako iza sebe ima gotovo dvadeset godina ribolovačkog iskustva, Marko ističe da ga je ovaj ulov ipak iznenadio. Borba sa somom trajala je skoro sat vremena i bila je ispunjena adrenalinom i neizvjesnošću.

Društvo Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

„Borba je trajala oko sat vremena. Nije bilo lako izvući ovu neman na čamac. Današnji ulov je do sada najveći, iako se već dugo bavim ribolovom. Do sada ovako nešto nisam ni gledao ni hvatao“, istakao je Milošević.

Dodaje da je ranije hvatao somove teške i do 60 kilograma, ali da je ovaj primjerak daleko nadmašio sve njegove dosadašnje ulove. Uzbuđenje nije krio, jer je za njega ovaj ulov pravi ribolovački trofej.

„Ribolov je posebna ljubav. Veoma sam uzbuđen i ovo mi daje dodatnu snagu da nastavim da se bavim ribolovom“, poručio je Milošević.

Svijet Polio se benzinom i zapalio u krcatom autobusu

Ovakvi ulovi još jednom potvrđuju da Bilećko jezero krije prave ribolovačke dragulje i da je omiljena destinacija kako domaćih, tako i stranih ribolovaca. Za Marka će ovaj dan bez sumnje, ostati upamćen kao jedan od najuzbudljivijih trenutaka u njegovoj ribolovačkoj karijeri, piše Radio Bileća.