Logo
Large banner

Protest u Sarajevu, građani traže odgovornost vlasti zbog tramvajske nesreće

Izvor:

SRNA

14.03.2026

13:05

Komentari:

0
Сарајево протест
Foto: Klix video/Screenshot

Nekoliko desetina građana protestovalo je danas u Sarajevu, tražeći odgovornost vlasti zbog tramvajske nesreće u kojoj je student iz Brčkog Erdoan Morankić smrtno stradao, a četiri lica povrijeđena, od kojih jedna djevojka teže.

Građani traže da se sprovede nezavisna istraga o tramvajskoj nesreći uz informisanje javnosti o njenim rezultatima i da se obezbijedi siguran javni prevoz.

Ovo su deseti protesti po redu, a građani su poručili da će ostati istrajni u borbi protiv nepravde.

Nakon okupljanja ispred Zemaljskog muzeja, građani su prošetali Sarajevom.

Tramvajska nesreća dogodila se 12. februara, a prilikom iskakanja tramvaja iz šina Morankić je poginuo na tramvajskoj stanici.

Jedini osumnjičeni u istrazi o nesreći jeste vozač tramvaja.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Protesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гранични прелаз Градишка

Društvo

Pojačana frekvencija vozila na ovim graničnim prelazima

3 h

0
Република Српска уводи велику новину у енергетици

Republika Srpska

Republika Srpska uvodi veliku novinu u energetici

3 h

1
Брисачи на ауту

Auto-moto

Brisači vam ostavljaju mrlje? Prvo probajte ovaj trik prije nego što kupite nove

3 h

0
Иран дозволио појединим индијским бродовима пролаз кроз Ормуски мореуз

Svijet

Iran dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz

3 h

0

Više iz rubrike

Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима

Gradovi i opštine

Protesti u Sarajevu

7 h

0
У Какњу кажњено 11 грађана због коментара на друштвеним мрежама

Gradovi i opštine

U Kaknju kažnjeno 11 građana zbog komentara na društvenim mrežama

1 d

0
Арсеновић: Бијељина је талац самовоље једног човјека

Gradovi i opštine

Arsenović: Bijeljina je talac samovolje jednog čovjeka

2 d

1
Прасе прошетало Читлуком

Gradovi i opštine

Prase se odlučilo za šetnju i usporilo saobraćaj

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Stručnjaci upozoravaju: Ne otvarajte prozore između 8 i 10 ujutro

15

10

Pronađene dvije laboratorije za uzgoj marihuane, uhapšena žena

15

01

Koliko puta se zaljubimo tokom života?

15

00

Poruka iz Irana: Ukrajina legitimna meta

14

54

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner