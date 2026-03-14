Protest u Sarajevu, građani traže odgovornost vlasti zbog tramvajske nesreće

Izvor:
SRNA
14.03.2026
13:05
Komentari:0
Nekoliko desetina građana protestovalo je danas u Sarajevu, tražeći odgovornost vlasti zbog tramvajske nesreće u kojoj je student iz Brčkog Erdoan Morankić smrtno stradao, a četiri lica povrijeđena, od kojih jedna djevojka teže.
Građani traže da se sprovede nezavisna istraga o tramvajskoj nesreći uz informisanje javnosti o njenim rezultatima i da se obezbijedi siguran javni prevoz.
Ovo su deseti protesti po redu, a građani su poručili da će ostati istrajni u borbi protiv nepravde.
Nakon okupljanja ispred Zemaljskog muzeja, građani su prošetali Sarajevom.
Tramvajska nesreća dogodila se 12. februara, a prilikom iskakanja tramvaja iz šina Morankić je poginuo na tramvajskoj stanici.
Jedini osumnjičeni u istrazi o nesreći jeste vozač tramvaja.
Društvo
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Auto-moto
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu