Protesti u Sarajevu

Autor:ATV
14.03.2026
07:51
Komentari:0
Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu za danas su zakazani novi, deveti protesti, zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe su povrijeđene.
Protesti su posljednji put održani 26. februara kada su građani izašli na ulice Sarajeva te mirnom šetnjom odali počast poginulom mladiću i povrijeđenima i pozvali na odgovornost svih u lancu sistema, a od Tužilaštva Kantona Sarajevo bržu i efikasniju istragu.
Danas slavimo veliku sveticu: Žene treba da izgovore ovu molitvu za spas duše
U tramvajskoj nesreći je poginuo student Erdoan Morankić, dok je teško povrijeđena srednjoškolka Ela Jovanović, kojoj je amputirana noga.
