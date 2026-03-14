Protesti u Sarajevu

Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu za danas su zakazani novi, deveti protesti, zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe su povrijeđene.

Protesti su posljednji put održani 26. februara kada su građani izašli na ulice Sarajeva te mirnom šetnjom odali počast poginulom mladiću i povrijeđenima i pozvali na odgovornost svih u lancu sistema, a od Tužilaštva Kantona Sarajevo bržu i efikasniju istragu.

U tramvajskoj nesreći je poginuo student Erdoan Morankić, dok je teško povrijeđena srednjoškolka Ela Jovanović, kojoj je amputirana noga.