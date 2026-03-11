Prase se odlučilo za šetnju i usporilo saobraćaj

Autor:ATV
Neobičan prizor zabilježen je danas na jednoj od saobraćajnica u Čitluku, gdje je svinja nakratko postala glavna atrakcija u prometu.
Na fotografiji koja se proširila društvenim mrežama vidi se prase kako mirno hoda saobraćajnicom među automobilima, zbog čega su vozači morali usporiti vožnju.
Neobična situacija privukla je pažnju prolaznika i izazvala brojne reakcije na internetu.
Objavu je podijelio portal "Brotnjo.info" uz komentar kako je riječ o “nesvakidašnjem saobraćajnom zastoju”, a fotografija je ubrzo postala tema brojnih komentara korisnika društvenih mreža.
U komentarima su se korisnici našalili na račun neobičnog prizora pa je tako jedan napisao: “Kralj životinja”, dok je drugi primijetio: “Kako se fino prestrojila u traku za Mostar, svaka čast".
Za sada nije poznato odakle je životinja došla niti je li se vratila vlasniku, no prizor svinje koja šeta saobraćajnicom zasigurno je iznenadio vozače i prolaznike koji su se u tom trenutku zatekli na putu.
