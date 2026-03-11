Logo
Large banner

Tuga: Od Darka Lazića krili da mu je poginuo brat

Autor:

ATV

11.03.2026

18:14

Komentari:

0
Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића
Foto: Instagram

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u srijedu, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći kod Šapca. On je u trenutku nezgode vozio motor.

Kako saznaje "Blic", saobraćajna nesreća dogodila se u opštini Vladimirovci kod Šapca.

Дарко и Драган Лазић

Scena

Posljednja objava stradalog brata Darka Lazića: Pjevač u prvom planu

"Darku nisu smjeli da kažu da je na licu mjesta poginuo. Tek kasnije su mu saopštili vijesti zbog reakcije. Cijela porodica je van sebe. Sve se desilo kod Šapca", rekao je za "Blic" izvor blizak porodici.

Darko je o bratu ovako govorio

Mnogi su pričali da Dragan i glasom i likom dosta podsjeća na starijeg brata Darka.

Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na njegovom koncertu u "Sava centru".

Најновија вијест

Srbija

Poginuo rođeni brat Darka Lazića

"Još jedan gost koji je meni jako drag… Imao je najveću tremu kada sam mu to saopštio. To je moj rođeni brat koji takođe pjeva. Želim da i on bude tu to veče, da i on otpjeva dvije pjesme, jer mislim da je to veoma lijepo", rekao je tada folker.

Inače, Darko i Dragan su bili vrlo vezani, pa su svaki slobodan trenutak koristili da okupe djecu i porodicu u selu Brestač, gdje imaju dvije kuće.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Lazić

Dragan Lazić

Brat Darka Lazića

Poginuo brat Darka Lazića

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дарко и Драган Лазић

Srbija

Poginuo rođeni brat Darka Lazića

2 h

0
Полиција Србија

Srbija

Brutalna zasjeda na Keju: Ocu razbijali flaše o glavu pred maloljetnim djetetom

5 h

0
Филмска потјера: Тинејџер бјежао полицији, закуцао се у банкину, па одјурио пјешке

Srbija

Filmska potjera: Tinejdžer bježao policiji, zakucao se u bankinu, pa odjurio pješke

11 h

0
ф-15 авион

Srbija

Srbija nabavila balističke supersonične rakete kakve ne postoje u regionu

22 h

7

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

44

Otvaranje prvog Centra za kontinuiranu edukaciju medicinskih tehničara u Srpskoj

20

35

Šta će biti sa pješacima nakon izgradnje kružnog toka kod "Audi centra"

20

15

Zatvorski čuvari dobijaju povoljnije uslove za penziju?

20

10

Majka Darka Lazića nakon tragedije izustila samo 4 riječi

20

05

Vukanović, Trivić i Stanivuković - trio koji nije fantastiko

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner