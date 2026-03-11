Tuga: Od Darka Lazića krili da mu je poginuo brat

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u srijedu, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći kod Šapca. On je u trenutku nezgode vozio motor.

Kako saznaje "Blic", saobraćajna nesreća dogodila se u opštini Vladimirovci kod Šapca.

"Darku nisu smjeli da kažu da je na licu mjesta poginuo. Tek kasnije su mu saopštili vijesti zbog reakcije. Cijela porodica je van sebe. Sve se desilo kod Šapca", rekao je za "Blic" izvor blizak porodici.

Darko je o bratu ovako govorio

Mnogi su pričali da Dragan i glasom i likom dosta podsjeća na starijeg brata Darka.

Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na njegovom koncertu u "Sava centru".

"Još jedan gost koji je meni jako drag… Imao je najveću tremu kada sam mu to saopštio. To je moj rođeni brat koji takođe pjeva. Želim da i on bude tu to veče, da i on otpjeva dvije pjesme, jer mislim da je to veoma lijepo", rekao je tada folker.

Inače, Darko i Dragan su bili vrlo vezani, pa su svaki slobodan trenutak koristili da okupe djecu i porodicu u selu Brestač, gdje imaju dvije kuće.