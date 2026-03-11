Selak razgovarao sa rezidentnom koordinatorkom UN u BiH

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se sa rezidentnom koordinatorkom Ujedinjenih nacija u BiH Arnhild Spens, a sastanku je prisustvovao i rezidentni predstavnik Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH Reno Mejer.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj situaciji u BiH, prioritetnim aktivnostima u narednom periodu, kao i mogućnostima za dodatno jačanje saradnje između institucija vlasti i sistema Ujedinjenih nacija.

Posebna pažnja posvećena je pitanjima unapređenja vladavine prava, institucionalnog razvoja i realizacije projekata koji doprinose efikasnijem funkcionisanju institucija i jačanju pravnog sistema.

Ministar Selak istakao je da je saradnja sa Ujedinjenim nacijama značajna za dalji institucionalni razvoj. Selak je dodao da je na sastanku naglašen značaj očuvanja imovine Srpske pravoslavne crkve u FBiH i značaj vladavine prava. U skladu sa ovim načelom zakone mogu donositi isključivo zakonodavna tijela i niko drugi.

„Saradnja sa Ujedinjenim nacijama i njihovim agencijama važna je za unapređenje institucionalnih kapaciteta i realizaciju projekata koji doprinose jačanju vladavine prava i stabilnosti institucija“, poručio je Selak.

Sagovornici su izrazili spremnost za nastavak konstruktivnog dijaloga i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.