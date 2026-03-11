Logo
Large banner

Selak razgovarao sa rezidentnom koordinatorkom UN u BiH

Autor:

ATV

11.03.2026

19:22

Komentari:

0
Састанак Горан Селак
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak sastao se sa rezidentnom koordinatorkom Ujedinjenih nacija u BiH Arnhild Spens, a sastanku je prisustvovao i rezidentni predstavnik Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH Reno Mejer.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj situaciji u BiH, prioritetnim aktivnostima u narednom periodu, kao i mogućnostima za dodatno jačanje saradnje između institucija vlasti i sistema Ujedinjenih nacija.

Posebna pažnja posvećena je pitanjima unapređenja vladavine prava, institucionalnog razvoja i realizacije projekata koji doprinose efikasnijem funkcionisanju institucija i jačanju pravnog sistema.

Ministar Selak istakao je da je saradnja sa Ujedinjenim nacijama značajna za dalji institucionalni razvoj. Selak je dodao da je na sastanku naglašen značaj očuvanja imovine Srpske pravoslavne crkve u FBiH i značaj vladavine prava. U skladu sa ovim načelom zakone mogu donositi isključivo zakonodavna tijela i niko drugi.

667d0eb763c42 ФУП

BiH

Detalji akcije u Ministarstvu finansija: Poznato ko je uhapšen

„Saradnja sa Ujedinjenim nacijama i njihovim agencijama važna je za unapređenje institucionalnih kapaciteta i realizaciju projekata koji doprinose jačanju vladavine prava i stabilnosti institucija“, poručio je Selak.

Sagovornici su izrazili spremnost za nastavak konstruktivnog dijaloga i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Goran Selak

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Станивуковић и Минић

Republika Srpska

ANKETA: ATV poziva na TV duel Minića i Stanivukovića - hoće li pristati

3 h

4
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić: Zapadnom Balkanu potrebni pragmatizam, investicije i projekti

4 h

5
Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik

Republika Srpska

Kabinet predsjednika: Srpska 2015. usvojila Deklaraciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima

4 h

4
Милорад Додик и Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević sa Dodikom: Jako smo zadovoljni pozicijom Srpske na međunarodnoj sceni

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

44

Otvaranje prvog Centra za kontinuiranu edukaciju medicinskih tehničara u Srpskoj

20

35

Šta će biti sa pješacima nakon izgradnje kružnog toka kod "Audi centra"

20

15

Zatvorski čuvari dobijaju povoljnije uslove za penziju?

20

10

Majka Darka Lazića nakon tragedije izustila samo 4 riječi

20

05

Vukanović, Trivić i Stanivuković - trio koji nije fantastiko

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner