Kabinet predsjednika: Srpska 2015. usvojila Deklaraciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima

Autor:

ATV

11.03.2026

16:14

Komentari:

2
Palata predsjednika Republike Srpske, Banjaluka, Milorad Dodik
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske je još 2015. godine usvojila Deklaraciju o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata (Službeni glasnik RS, br. 24/16).

U izazovnim vremenima za Republiku Srpsku, svi srpski poslanici stali su iza teksta ove deklaracije, koja jasno i nedvosmisleno govori o tome da je ustaška ideologija zločinačka i da se Republika Srpska najoštrije protivi svakom obliku njenog promovisanja i veličanja, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Republike Srpske.

"Tom deklaracijom utvrđeno je da su zločini ustaša nad Srbima, Jevrejima i Romima smišljen i planiran genocid po Konvenciji UN iz 1948. godine, da je u jasenovačkom sistemu logora stradalo 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma, da je NDH bila jedina zemlja u Drugom svjetskom ratu sa logorima za istrebljenje djece i da je ovaj zločin po razmjerama ravan holokaustu. Istom deklaracijom zatraženo je da Republika Hrvatska prihvati istorijsku odgovornost za genocid NDH, obilježi mjesta zločina i isplati odštetu žrtvama i potomcima", navedeno je u saopštenju.

Pozivaju sve da se upoznaju sa ovom deklaracijom, da je poštuju i da u skladu sa njom usmjere svoje djelovanje.

Доналд Трамп-06032026

Svijet

Tramp o ratu sa Iranom: Kad god budem želio, završiće se

"Pojedini politički akteri ovu temu pokušavaju pretvoriti u predizborni alat. Republika Srpska nije danas otkrila da osuđuje ustaštvo. To je urađeno prije deset godina, institucionalno, na najvišem nivou. Oni koji danas traže nove deklaracije o nečemu što je već utvrđeno – ne bavi se osudom ustaštva, nego predizbornom kampanjom, te se time umanjuje težina zločina i nanosi šteta strateškim interesima i opredjeljenjima Republike Srpske", navedeno je u saopštenju.

Strateško, istorijsko, političko opredjeljenje Republike Srpske po ovim pitanjima već je snažno iskazano u Deklaraciji o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

NSRS

Kabinet predsjednika Srpske

Deklaracija o genocidu NDH

Komentari (2)
