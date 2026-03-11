Sebija Izetbegović zaradila krivičnu prijavu

Protiv poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo Sebije Izetbegović (SDA) podnesena je krivična prijava u utorak, 10. marta, Tužilaštvu Kantona Sarajevo zbog sumnje da je tokom posljednje sjednice javno iznijela podatke koji su zakonom zaštićeni, jer se odnose na maloljetne žrtve trgovine ljudima.

Potvrđeno je ovo iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, za portal "Radiosarajevo.ba".

"Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo dana 10. marta zaprimilo je navedenu prijavu, formiran je predmet i dodijeljen tužiocu u rad", rekli su iz Tužilaštva KS.

Podsjetimo, u petak, 6. marta, u Sarajevu je održana sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, na kojoj je između ostalog razmatran Prijedlog Odluke o prihvatanju ostavke premijera Nihada Uka i razrješenju Vlade KS, a na kojoj je govorila Sebija Izetbegović (SDA).

"Maloljetne djevojčice o kojima se govori bile su smještene u Sarajevu u domu za napuštenu djecu, a direktorica je sasvim slučajno iz SDP-a. Pa se postavlja pitanje kako su maloljetne djevojčice mogle napuštati takvu jednu ustanovu iz Sarajeva i odlaziti privatnim autom u Tuzlanski kanton. Zadnjih šest mjeseci one su bile smještene u Sarajevu. Cijelo vaše izlaganje je patetično. To što neko želi da Uk ostane takav kakav jeste, ne znači da on ne može biti drugačiji“, kazala je, između ostalog, Sebija Izetbegović.

Naglasimo da je riječ o djevojkama koje su žrtve u predmetu trgovine ljudima koji vodi Tužilaštvo Tuzlanskog kantona protiv više osoba osumnjičenih za organizovano iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije.

Podnosilac u krivičnoj prijavi je naveo da je Sebija Izetbegović počinila krivično djelo povrede tajnosti postupka, jer je javno iznošenje takvih informacija moglo dovesti do identifikacije maloljetnih žrtava koje imaju status posebno zaštićenih osoba u krivičnom postupku.