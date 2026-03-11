Logo
Otkriveno ko je muškarac s eksplicitnog snimka Mirjane Pajković?

ATV

11.03.2026

18:08

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Foto: Instagram

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici otvorilo je predmet nakon saslušanja bivše državne službenice Mirjane Pajković, koja je u petak, po nalogu tužilaštva, dala iskaz Upravi policije.

"U Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet s ciljem utvrđivanja postojanja obilježja krivičnog d‌jela koje se goni po službenoj dužnosti", saopštili su iz ODT-a Podgorica za crnogorski portal Pobjeda. Predmet se trenutno nalazi u fazi izviđaja.

Eksplicitni snimci i optužbe

Prošle sedmice u pojedinim medijima i na društvenim mrežama pojavili su se još dva eksplicitna snimka, na kojima se, kako se navodi, pojavljuju Pajković i Nikola Drecun, koji je u bijegu zbog sumnje da je počinio teška krivična d‌jela.

Drecun se sumnjiči za ubistvo Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića, kao i za ranjavanje tri osobe na Cetinju 20. juna 2024. godine. Krajem 2024. za njim je raspisana i crvena Interpolova potjernica.

Дарко и Драган Лазић

Scena

Posljednja objava stradalog brata Darka Lazića: Pjevač u prvom planu

Pajkovićeva je ove navode negirala na saslušanju u policiji.

Ko je Mirjana Pajković?

Mirjana Pajković bivša je državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, gd‌je je bila na čelu Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda. Široj javnosti postala je poznata ne samo po institucionalnoj funkciji, već i po prisutnosti na društvenim mrežama, gd‌je je često privlačila pažnju objavama koje su spajale politiku, lični stil i javni imidž, ocjenjuje Jutarnji.

Најновија вијест

Srbija

Poginuo rođeni brat Darka Lazića

Pajkovićeva se u januaru našla u centru velike afere nakon što su u javnost procurili eksplicitni snimci i fotografije. Uslijedile su krivične prijave, međusobne optužbe sa bivšim direktorom ANB-a Dejanom Vukšićem, kao i snažni politički potresi.

Reakcija i posljedice

Pajković je podnijela tri krivične prijave zbog neovlaštene distribucije intimnog sadržaja, tvrdeći da je bila izložena prijetnjama i ucjenama. Nedugo potom podnijela je ostavku na dužnost državne tajnice, koju je, kao i ostali akteri afere, obrazložila „ličnim razlozima“.

Ovaj slučaj otvorio je širu raspravu u crnogorskoj javnosti o:

  • granicama između privatnog života i javne funkcije,
  • ulozi društvenih mreža u političkim karijerama,
  • institucionalnoj zaštiti od tzv. osvetničke pornografije, koja je u Crnoj Gori krivično d‌jelo kažnjivo zatvorskom kaznom.

Dok Pajkovićeva tvrdi da je žrtva neovlaštene distribucije intimnog sadržaja, druga strana iznosi suprotne optužbe.

Nalog na Onli Fens

Bivša crnogorska političarka, u međuvremenu je otvorila profil na platformi Onli Fens.

Onli Fens je stranica za odrasle koja se popularno naziva i “porno Instagram,” a korisnici koji odluče da se tamo registruju mogu birati da li žele da budu kupac ili kreator sadržaja, odnosno prodavač.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

