Kontroverzan intervju Mirjane Pajković: Napadaju je žene "koje nemaju hrabrost da budu kao ona"?

Nakon njenog prvog oglašavanja na društvenim mrežama (detalje pogledajte klikom OVDJE), Mirjana je sada dala i prvi intervju za medije.

Republika Srpska Samo za odrasle: Pojavili se novi snimci Mirjane Pajković

Riječ je o razgovoru za portal "Espreso", koji slobodno možemo nazvati kontroverznim, što zbog pitanja, što zbog njenih odgovora.

Naime, dobar dio intervjua govori o osudama koje je Pajkovićeva dobila nakon pojave njenih snimaka - i to od žena.

U jednom dijelu novinarka konstatuje da ima utisak da su Pajkovićevu žene napale žešće nego muškarci.

Potom je pita "da li je moguće da žene najviše kažnjavaju upravo onu vrstu samopouzdanja koju same nemaju?".

"Kažnjavamo kod drugih ono što sebi ne dozvoljavamo. Te neke sitnice koje bismo možda i mi mogli da živimo, ali smo sami sebi zabranili ili dozvolili drugima da nam to zabrane. Bez samopouzdanja i najveće znanje i najljepši izgled ostaju u sjenci", odgovorila joj je Mirjana Pajković.

Tu nije kraj, sljedeće na redu je bilo "licemjerje" žena koje, kako kaže novinarka, sebe javno predstavljaju "kao uzorne supruge i majke, a privatno žive potpuno drugačije".

Region Skandal sa eksplicitnim snimcima Mirjane Pajković: Preokret u aferi

"Primijetila sam izražen stereotip da majka ne smije da bude seksualna, pa čak ni ženstvena. Kao da žena mora stalno da bude nečija uloga, nečija kćerka, majka, supruga ili podređena na poslu. Življenje pojma samostalne i nezavisne žene često nije dozvoljeno. U danima Vaskršnjeg posta i Ramazana tužno je vidjeti koliko u nečijim srcima i mislima postoji mržnje, prijetnji i želje za zlim", rekla je na to "pitanje-konstataciju" novinarke pomenutog portala.

Sljedeće pitanje možda je i najkontroverznije od svih u cijelom intervju.

Naime, novinarka je pitala Mirjanu Pajković "da li misli da žene često osuđuju upravo onu koja se usuđuje da živi slobodnije od njih?".

Region Koliko godina ima Mirjana Pajković čiji su eksplicitni snimci isplivali

"Dvije najopasnije ljudske osobine su zavist i stalno upoređivanje sa drugima. To je siguran recept za nesrećan život. Ljubomora nekad može biti motivacija za napredak, ali zavist razara...Upoređivanje sa drugima je siguran gubitak, jer i najljepša žena na svijetu, mis svijeta, najljepša je samo jednu godinu, a poslije dolazi druga. Zato bi bilo dobro da se takmičimo samo sa sobom", odgovorila je Crnogorka na ovo pitanje.

Konstatovala je novinarka da "mnogi komentari zapravo govore više o frustraciji nego o moralu".

"Da li misliš da je dio tog bijesa zapravo ljubomora?", glasilo je pitanje nakon pomenute konstatacije.

Region Nakon eksplicitnih snimaka Mirjane Pajković isplivale i šok poruke

"Primijetila sam ljubomoru i nepodržavanje zbog mog njegovanja svestranosti. To me je mnogo puta skupo koštalo. Željela sam da budem mlada majka i karijerista, uspjela sam. Željela sam djecu, dojenje, domaćinstvo, ali i očuvan izgled, uspjela sam. Mislila sam da žena koja odgovorno i uspješno obavlja svoj posao ima pravo na privatni život na način koji njoj prija i zabavan je. Vidite šta se desilo. Ipak, smatram da ne bi bilo dobro da nam nijedna karijera i posao 'ubiju' životni žar u nama i koštaju nas sreće, zdravlja i smisla život", rekla je Mirjana Pajković odgovarajući na pomenuto pitanje.