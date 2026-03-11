Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana

Novi vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei zadobio je slomljeno stopalo i nekoliko lakših povreda već prvog dana bombardovanja koje su pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael, tvrdi izvor upoznat sa situacijom.

Prema tim informacijama, osim preloma stopala, Hamnei ima i modricu oko lijevog oka, kao i manje posjekotine na licu, prenosi Si-en-en.

Izraelski izvor ranije je rekao da je Hamnei povrijeđen tokom pokušaja atentata prošle sedmice, a glasine o njegovim povredama već danima kruže u javnosti.

Arhivski snimci u opticaju

Novi vrhovni vođa Irana nije viđen u javnosti niti se oglašavao od trenutka kada je objavljeno da preuzima najvišu funkciju u zemlji nakon smrti svog oca, vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. U međuvremenu, iranski državni mediji i propagandne mreže u velikoj mjeri koriste arhivske snimke i fotografije, kao i slike generisane vještačkom inteligencijom, na kojima se pojavljuje Mojtaba Hamnei.

Sin iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana, Jusef Pezeškijan, izjavio je rano u srijedu da je i on čuo da je Hamnei povrijeđen. On je za državnu agenciju Iranian Students’ News Agency rekao da je novi vrhovni vođa "bezbjedan i da nema razloga za zabrinutost".