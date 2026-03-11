Logo
Large banner

Sutra bez struje deset banjalučkih naselja

Autor:

ATV

11.03.2026

18:22

Komentari:

0
Сутра без струје десет бањалучких насеља
Foto: ATV

U Banjaluci će sutra, 12. marta bez struje biti 10 naselja i pet ulica, navode iz "Elektrokrajine".

Kako navode, od osam do 14 časova bez struje će biti dijelovi naselja Karanovac, Bastasi, Balte, Javorani, Eraci i Tisovac, Ljubačevo, Javorani.

Kako dodaju, od osam do 12 časova bez struje će biti dijelovi naselja Desna Novoselija i Karanovac, dok će od devet do 14 časova bez struje biti dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Branka Koščice, Bolanog Dojčina, Manastira Gomionica i Prote Vida Kovačevića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама

Banja Luka

Banjaluka: Putin i Tramp zajedno na Tunjicama

3 h

0
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Banja Luka

Grad Banjaluka daje do 15.000 KM: Evo ko i kako može konkurisati

4 h

0
Камион прегазио бицикл

Banja Luka

Kamion pregazio bicikl: Nezgoda u Banjaluci

4 h

0
Зељковић: Премијер Минић рекао оно што грађани Бањалуке говоре сваки дан

Banja Luka

Zeljković: Premijer Minić rekao ono što građani Banjaluke govore svaki dan

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

44

Otvaranje prvog Centra za kontinuiranu edukaciju medicinskih tehničara u Srpskoj

20

35

Šta će biti sa pješacima nakon izgradnje kružnog toka kod "Audi centra"

20

15

Zatvorski čuvari dobijaju povoljnije uslove za penziju?

20

10

Majka Darka Lazića nakon tragedije izustila samo 4 riječi

20

05

Vukanović, Trivić i Stanivuković - trio koji nije fantastiko

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner