Sutra bez struje deset banjalučkih naselja

11.03.2026
U Banjaluci će sutra, 12. marta bez struje biti 10 naselja i pet ulica, navode iz "Elektrokrajine".
Kako navode, od osam do 14 časova bez struje će biti dijelovi naselja Karanovac, Bastasi, Balte, Javorani, Eraci i Tisovac, Ljubačevo, Javorani.
Kako dodaju, od osam do 12 časova bez struje će biti dijelovi naselja Desna Novoselija i Karanovac, dok će od devet do 14 časova bez struje biti dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Branka Koščice, Bolanog Dojčina, Manastira Gomionica i Prote Vida Kovačevića.
