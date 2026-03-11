Sutra bez struje deset banjalučkih naselja

U Banjaluci će sutra, 12. marta bez struje biti 10 naselja i pet ulica, navode iz "Elektrokrajine".

Kako navode, od osam do 14 časova bez struje će biti dijelovi naselja Karanovac, Bastasi, Balte, Javorani, Eraci i Tisovac, Ljubačevo, Javorani.

Kako dodaju, od osam do 12 časova bez struje će biti dijelovi naselja Desna Novoselija i Karanovac, dok će od devet do 14 časova bez struje biti dijelovi ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Branka Koščice, Bolanog Dojčina, Manastira Gomionica i Prote Vida Kovačevića.