Banjaluka: Putin i Tramp zajedno na Tunjicama

U banjalučkom naselju Tunjice na samo nekoliko metara nalaze se restoran i kafić koji nose imena dvojice, vjerovatno najpoznatijih, svjetskih lidera, pa ovaj prizor često nasmije prolaznike.

Nesvakidašnji prizor često privuče pažnju prolaznika.

S obzirom da se na Tunjicama nalazi zatvor, stoga se na ovaj račun često zbijaju šale.

Dok se na svjetskoj sceni ove dvije sile često nalaze na suprotnim stranama i razmjenjuju političke poruke, u Banjaluci su praktično komšije. Ako krenete na ručak kod "Putina“, treba vam samo nekoliko koraka da svratite na kafu kod "Trampa“.

Kako god bilo, Amerika i Rusija ovako blizu nisu čak ni na Aljasci.