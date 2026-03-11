Logo
Large banner

Banjaluka: Putin i Tramp zajedno na Tunjicama

Autor:

ATV

11.03.2026

17:42

Komentari:

0
Бањалука: Путин и Трамп заједно на Туњицама
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

U banjalučkom naselju Tunjice na samo nekoliko metara nalaze se restoran i kafić koji nose imena dvojice, vjerovatno najpoznatijih, svjetskih lidera, pa ovaj prizor često nasmije prolaznike.

Nesvakidašnji prizor često privuče pažnju prolaznika.

S obzirom da se na Tunjicama nalazi zatvor, stoga se na ovaj račun često zbijaju šale.

Nafta

Ekonomija

Naftni moćnici uradili nešto što nikada nije viđeno

Dok se na svjetskoj sceni ove dvije sile često nalaze na suprotnim stranama i razmjenjuju političke poruke, u Banjaluci su praktično komšije. Ako krenete na ručak kod "Putina“, treba vam samo nekoliko koraka da svratite na kafu kod "Trampa“.

Kako god bilo, Amerika i Rusija ovako blizu nisu čak ni na Aljasci.

@nscupo #banjaluka #putin #trump #ftp #foryou ♬ original sound - STA BABO

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Vladimir Putin

Tunjice

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Banja Luka

Grad Banjaluka daje do 15.000 KM: Evo ko i kako može konkurisati

4 h

0
Камион прегазио бицикл

Banja Luka

Kamion pregazio bicikl: Nezgoda u Banjaluci

4 h

0
Зељковић: Премијер Минић рекао оно што грађани Бањалуке говоре сваки дан

Banja Luka

Zeljković: Premijer Minić rekao ono što građani Banjaluke govore svaki dan

5 h

1
Илустрована обмана: У корпи вриједност 35 КМ

Banja Luka

Ilustrovana obmana: U korpi vrijednost 35 KM

6 h

10

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

44

Otvaranje prvog Centra za kontinuiranu edukaciju medicinskih tehničara u Srpskoj

20

35

Šta će biti sa pješacima nakon izgradnje kružnog toka kod "Audi centra"

20

15

Zatvorski čuvari dobijaju povoljnije uslove za penziju?

20

10

Majka Darka Lazića nakon tragedije izustila samo 4 riječi

20

05

Vukanović, Trivić i Stanivuković - trio koji nije fantastiko

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner