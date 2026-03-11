Izvor:
ATV
11.03.2026
18:52
'ParlATVment' o bliskoistočnom ratnom sukobu. Kako je američko-izraelski napad na Iran uvukao čitav region u krizu?
Prijeti li opasnost još veće eskalacije?
Kakve su ekonomske posljedice rata?
Hoće li cijene divljati?
Koje mjere poduzeti?
Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.
‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
44
20
35
20
15
20
10
20
05
Trenutno na programu