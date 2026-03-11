Foto: atv

'ParlATVment' o bliskoistočnom ratnom sukobu. Kako je američko-izraelski napad na Iran uvukao čitav region u krizu?

Prijeti li opasnost još veće eskalacije? Kakve su ekonomske posljedice rata? Hoće li cijene divljati? Koje mjere poduzeti? Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković. ‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

