'ParlATVment': O bliskoistočnom ratnom sukobu

ATV

11.03.2026

18:52

'ParlATVment' o bliskoistočnom ratnom sukobu. Kako je američko-izraelski napad na Iran uvukao čitav region u krizu?

Prijeti li opasnost još veće eskalacije?

Kakve su ekonomske posljedice rata?

Hoće li cijene divljati?

Koje mjere poduzeti?

Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

