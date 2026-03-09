Logo
U prvom planu: Alen Šeranić

Izvor:

ATV

09.03.2026

16:06

У првом плану: Ален Шеранић

'U prvom planu' ovog utorka je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.

Razgovaraće o prijedlogu Zakona o privremenom izdržavanju djece, o socijalnoj zaštiti, povećanju plata zdravstvenim radnicima, o zdravstvenim ustanovama i ulaganju u unapređenje zdravstvene zaštite.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

