U prvom planu: Alen Šeranić

Izvor:
ATV
09.03.2026
16:06
'U prvom planu' ovog utorka je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.
Razgovaraće o prijedlogu Zakona o privremenom izdržavanju djece, o socijalnoj zaštiti, povećanju plata zdravstvenim radnicima, o zdravstvenim ustanovama i ulaganju u unapređenje zdravstvene zaštite.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu