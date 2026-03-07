Logo
Art radar: Glumac Duško Mazalica i istoričarka umjetnosti Veronika

Izvor:

ATV

07.03.2026

16:06

Арт радар: Глумац Душко Мазалица и историчарка умјетности Вероника

‘Art radar' ove nedjelje otkriva priču glumca Duška Mazalice, koji će nas odvesti u njegovu skrivenu oazu van grada.

Družićemo se i sa istoričarkom umjetnosti Veronikom, koja će nam ispričati priču kako je stigla iz Jekatarinburga do Beograda.

Donosimo i pregled dešavanja na lokalnoj i svjetskoj umjetničkoj sceni!

Emisiju uređuje Ena Mitrovski, a vodi Milica Marjanović.

Art radar', nedjelja u 20 časova.

ATV

Art radar

Ena Mitrovski

Milica Marjanović

