Art radar: Glumac Duško Mazalica i istoričarka umjetnosti Veronika

‘Art radar' ove nedjelje otkriva priču glumca Duška Mazalice, koji će nas odvesti u njegovu skrivenu oazu van grada.
Družićemo se i sa istoričarkom umjetnosti Veronikom, koja će nam ispričati priču kako je stigla iz Jekatarinburga do Beograda.
Donosimo i pregled dešavanja na lokalnoj i svjetskoj umjetničkoj sceni!
Emisiju uređuje Ena Mitrovski, a vodi Milica Marjanović.
Art radar', nedjelja u 20 časova.
