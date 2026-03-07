Logo
Rudar u nadoknadi došao do boda protiv Sarajeva

Рудар у надокнади дошао до бода против Сарајева
Foto: FK Sarajevo

Sarajevo je remiziralo s Rudarom iz Prijedora 2:2 u susretu 24. kola WWin lige.

Bordo tim je poveo već u 10. minuti, kada je Ljajić sigurno realizovao penal dosuđen nakon igranja rukom Moline. Rudar je mogao do poravnanja u 18. minuti, ali nakon VAR provjere i dosuđenog jedanaesterca Mohedano nije iskoristio priliku, pošto je šutirao visoko preko gola.

Sarajevo je do odlaska na odmor bilo opasniji tim, iako su i gosti zaprijetili preko Romere, kojeg je u velikoj šansi zaustavio Banić. Domaći su u finišu prvog dijela zatresli mrežu preko Menala, ali je pogodak poništen zbog ofsajda.

Početak drugog poluvremena donio je i ključni trenutak meča. Hujber je u 50. minuti dobio drugi žuti, odnosno crveni karton, a djelovalo je da je odluka prestroga, što je dodatno podiglo tenzije na Koševu.

Uprkos igraču manje, Sarajevo je u 59. minuti stiglo do drugog gola. Karlos je nesebično uposlio Menala, koji je pogodio za 2:0, a nakon VAR provjere gol je priznat. Domaći su tada djelovali kao tim koji sigurno ide ka pobjedi.

Ipak, u 76. minuti uslijedio je novi šok. Marčetić je ubacio, a Romero pogodio za 2:1, dok su domaći žestoko protestovali tražeći prekršaj nad Beganovićem u začetku akcije. Pogodak je nakon provjere ipak priznat.

U sudijskoj nadoknadi Rudar je krenuo po izjednačenje i stvorio nekoliko velikih prilika, ali je Banić sačuvao Sarajevo odličnim intervencijama nakon pokušaja Ronkala i Moline.

Potpuni haos nastao je u 97. minuti, kada je Bandić nakon nove VAR provjere dosudio penal za goste zbog igranja rukom Mujkića. Romera je pogodio za konačan rezultat.

Sarajevo Rudar Prijedor

Premijer liga BiH

fudbal

