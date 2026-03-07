Logo
Policija uzela izjavu od Mirjane Pajković, obaviješteno Tužilaštvo

ATV

07.03.2026

17:59

Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе
Podgorička policija uzela je sinoć izjavu od doskorašnje funkcionerke Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković i o tome obavijestila Osnovno državno tužilaštvo, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.

"Predmet je u radu", rečeno je listu.

Мирјана Пајковић

Region

Mirjana Pajković na saslušanju u policiji: Isplivali novi snimci?!

Mirjana Pajković pozvana je u stanicu policije nakon što su se, od prije dva dana, pojavila tri eksplicitna snimka.

Мирјана Пајковић-30082025

Region

Šok tvrdnje: Novi eksplicitni snimci Mirjane Pajković snimljeni u Vladi?

Na jednom od njih, navodno, ona je sa odbjeglim Nikolom Drecunom, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe.

(Vijesti)

