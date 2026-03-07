Policija uzela izjavu od Mirjane Pajković, obaviješteno Tužilaštvo

Podgorička policija uzela je sinoć izjavu od doskorašnje funkcionerke Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković i o tome obavijestila Osnovno državno tužilaštvo, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.

"Predmet je u radu", rečeno je listu.

Mirjana Pajković pozvana je u stanicu policije nakon što su se, od prije dva dana, pojavila tri eksplicitna snimka.

Na jednom od njih, navodno, ona je sa odbjeglim Nikolom Drecunom, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe.

(Vijesti)