Policija uzela izjavu od Mirjane Pajković, obaviješteno Tužilaštvo

Podgorička policija uzela je sinoć izjavu od doskorašnje funkcionerke Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković i o tome obavijestila Osnovno državno tužilaštvo, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.
"Predmet je u radu", rečeno je listu.
Mirjana Pajković na saslušanju u policiji: Isplivali novi snimci?!
Mirjana Pajković pozvana je u stanicu policije nakon što su se, od prije dva dana, pojavila tri eksplicitna snimka.
Šok tvrdnje: Novi eksplicitni snimci Mirjane Pajković snimljeni u Vladi?
Na jednom od njih, navodno, ona je sa odbjeglim Nikolom Drecunom, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog dvostrukog ubistva na Cetinju i ranjavanja tri osobe.
