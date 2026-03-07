Spor u vezi sa radioaktivnim otpadom: U priču uključena i djeca

Zvuči nerealno,ali je istinito...djeca su dovedena da se igraju odlaganja nuklearnog otpada,ni manje niti više nego na mjestu koje susjedna Hrvatska već dugo pikira i lobira da postane odlagalište najopasnijeg otrova koji može da uništi i floru i faunu. Ogorčenje je blaga riječ za reakcije boraca protiv te opasne namjere.

"Mi ovdje imamo problem sa ljudima koji ne poznaju nikakve granice, koji su doslovno na sve spremni, Trgovska gora mora postati mjesto susreta i za BiH i za Hrvatsku da zajedno gradimo neke razvojne prilike da budemo ekološki i društveno odgovorni a da nam se djeca igraju zbrinjavanja radioaktivnog otpada to ne smijemo dopustiti", rekao je Mario Crnčević, predsjednik Udruženja "Grin tim" .

Iz Vlade poručuju – Takav pristup je neprihvatljiv. Upozoravaju da se pitanje zbrinjavanja radioaktivnog otpada ne može predstavljati kroz promotivne aktivnosti u kojima se u priču uvlače djeca.

"Više apsolutno ništa ne iznenađuje kada je ponašanje Hrvatske u slučaju Trgovska gora u pitanju! Manipulacija djecom i "igra" zbrinjavanja radioaktivnog otpada je vrhunac cinizma i normalnog čovjeka ostavlja bez riječi", rekao je Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

I dok djeca sa naše strane Une već godinama poručuju stop rao, susjedi im krajnje beskrupulozno poručuju da je njihova "igra" bezopasna i zabavna! S druge strane, Studije uticaja još nema, institucionalna komunikacija sa hrvatskom stranom je na minimumu, a ova i slične promotivne "igrarije" koje sve češće organizuje hrvatski Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, izazivaju prezir i gađenje, ali i bude inat i dodatnu motivaciju da se izborimo za svoja prava.

Na drugoj strani Une, u Novom gradu smatraju da se ozbiljna tema pokušava predstaviti na neprimjeren način. Umjesto stručne rasprave o projektu koji može imati dugoročne posljedice po stanovništvo, u prvi plan se, kažu, stavljaju aktivnosti koje cijelu priču svode na – igru.

"Mi ovdje u Novom Gradu vidimo tu igrariju i u kom pravcu to ide i naravno da nas ni u kom segmentu na neki način to ne iznenađuje", rekao je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

Iz Dvora, podsjećaju Kakk nije prvi put da se u takvim aktivnostima pojavljuju i djeca. Tvrde da država kroz različite događaje pokušava približiti projekat lokalnoj zajednici.

"Država koristi svaku priliku da se približi opštini Dvor što se tiče radioaktivnog otpada", rekao je Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor.

Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva NE Krško dodjeljuju donacije za područje Dvora u vrijednosti od čak 220.000 evra. Sve samo sa jednim ciljem : Na Trgovsku goru izgurati opasni otpad.