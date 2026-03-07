Logo
Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

Autor:

ATV

07.03.2026

19:59

Komentari:

0
Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду
Foto: Instagram

Danas je u jeku rata na Bliskom istoku došlo do napada dronom na jednu od najvećih atrakcija Dubaija.

Naime, to se navodi kao ciljani napad dronom na metu unutar višespratnice u Dubai Marini.

Kako se može vidjeti na video snimku objavljenom na iranskoj instagram stranici, iz višespratnice kulja gust crni dim.

Trenutno nije poznato ko je bio konkretna meta, niti da li je neko povrijeđen.

Dubai vesti

Iran kula u Dubaiju

dron

Komentari (0)
