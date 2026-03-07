Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

Autor:ATV
Danas je u jeku rata na Bliskom istoku došlo do napada dronom na jednu od najvećih atrakcija Dubaija.
Naime, to se navodi kao ciljani napad dronom na metu unutar višespratnice u Dubai Marini.
Kako se može vidjeti na video snimku objavljenom na iranskoj instagram stranici, iz višespratnice kulja gust crni dim.
Trenutno nije poznato ko je bio konkretna meta, niti da li je neko povrijeđen.
