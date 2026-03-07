Logo
Kada će biti izabran novi vrhovni vođa Irana

ATV

07.03.2026

18:25

Ајатолах Али Хамнеи
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Hosein Mozafari, član Iranske skupštine stručnjaka, koja će izabrati sljedećeg vrhovnog vjerskog vođu Irana, izjavio da se nada da će odluka biti donesena u naredna 24 časa, prenose iranski mediji.

Mozafari je pozvao iransku javnost da se uzdrži od spekulacija dok traje izborni proces.

Nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija 28. februara, iranski ajatolasi su pozvali na ubrzanje procesa imenovanja novog vrhovnog vjerskog vođe, prenosi agencija Tasnim.

Uticajni ajatolah Nuri Hamedani rekao je da je važno "razočarati neprijatelja i sačuvati jedinstvo i solidarnost nacije".

Ubijen Ali Hamnei

Ko je Ali Hamnei

Mojtaba Hamnei

Iran

Vrhovni vođa Irana

