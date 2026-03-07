Poginuo u Ukrajini: Sahranjen Aleksandar Kandić, stigao vijenac iz Rusije

Aleksandar Kandić, srpski dobrovoljac koji je poginuo u Ukrajini ratujući na strani Rusije, sahranjen je 6. marta u Trsteniku u centralnoj Srbiji, a na grob je položen vijenac sa potpisom ruskog Ministarstva odbrane.

Sahrani su prisustvovali i predstavnici udruženja Svesrpski savez “Bojevo bratstvo” koji je povezan sa istoimenom organizacijom u Moskvi.

Aleksandar Kandić je poginuo na frontu u maju 2025. godine, a detalji o njegovoj pogibiji nisu poznati, kao ni to u kojoj jedinici se borio.

Kandić je više puta ranjavan, a novinari Ruskog servisa Radija Slobodna Evropa pronašli su njegovo ime u dokumentaciji baze pacijenata medicinskih ustanova Glavnog vojno-medicinskog direktorata Ministarstva odbrane Rusije u martu 2025. godine.

Nema zvaničnih podataka o broju srpskih državljana koji učestvuju na strani Rusije u ratu u Ukrajini, kao ni o ukupnom broju onih koji su poginuli.

Učestvovanje na stranim ratištima u Srbiji je krivično djelo, za koje je do septembra 2024. godine osuđeno 37 osoba.

Član “Bojevog bratstva”

Na grob Aleksandra Kandića položen je vijenac u bojama ruske zastave koji je nosio poruku na ruskom jeziku “Od Ministarstva odbrane Ruske Federacije”.