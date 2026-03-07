U Crnoj Gori uhapšen državljanin BiH zbog nedozvoljenih polnih radnji nad dječakom

Nikšićka uhapsila je sinoć državljanina BiH, V. J. (31), zbog sumnje da je, na štetu maloljetnog lica starog 16 godina, počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

"Policijski službenici su, naime, postupili po prijavi koju je u prethodnom periodu Odjeljenju bezbjednosti Nikšić podnijela punoljetna srodnica oštećenog maloljetnog lica, a koja prijava se odnosila na sumnju da V. J. verbalno zlostavlja maloljetnika.

Mjere i radnje koje su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić sproveli su, međutim, dovele do sumnje da je V. J. zapravo na štetu maloljetnika počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje", saopštila je Uprava policije.

Osumnjičeni V. J. će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, prenose Vijesti.