Logo
Large banner

U Crnoj Gori uhapšen državljanin BiH zbog nedozvoljenih polnih radnji nad dječakom

Autor:

ATV

07.03.2026

17:56

Komentari:

0
У Црној Гори ухапшен држављанин БиХ због недозвољених полних радњи над дјечаком
Foto: ATV

Nikšićka uhapsila je sinoć državljanina BiH, V. J. (31), zbog sumnje da je, na štetu maloljetnog lica starog 16 godina, počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

"Policijski službenici su, naime, postupili po prijavi koju je u prethodnom periodu Odjeljenju bezbjednosti Nikšić podnijela punoljetna srodnica oštećenog maloljetnog lica, a koja prijava se odnosila na sumnju da V. J. verbalno zlostavlja maloljetnika.

Mjere i radnje koje su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić sproveli su, međutim, dovele do sumnje da je V. J. zapravo na štetu maloljetnika počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje", saopštila je Uprava policije.

Osumnjičeni V. J. će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, prenose Vijesti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

maloljetnici

Crna Gora

Seksualni odnosi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пељешки мост

Republika Srpska

Oglasili se iz Hrvatske: Pelješki most stabilan, nema opasnosti

2 h

2
Спавала са најбољим другом бившег дечка: Брутална освета изазвала хаос на мрежама

Scena

Spavala sa najboljim drugom bivšeg dečka: Brutalna osveta izazvala haos na mrežama

2 h

0
Преминуо славни глумац

Kultura

Preminuo slavni glumac

3 h

0
Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

Svijet

Situacija se ne smiruje: Novi talas napada na Emirate, Bahrein i Izrael

3 h

0

Više iz rubrike

Блокада превозника

Region

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

5 h

0
Отац пријавио сина због крађе банковне картице

Region

Otac prijavio sina zbog krađe bankovne kartice

6 h

0
Снажна експлозија од‌јекнула у Истри: Погледајте како су уништили бомбу

Region

Snažna eksplozija od‌jeknula u Istri: Pogledajte kako su uništili bombu

6 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

85-godišnjak pljačkao po Zagrebu

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

20

10

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

19

59

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

19

54

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

19

53

Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner