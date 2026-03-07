UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Izgubio kontrolu nad autom i pokosio dvije žene i bebu

Izvor:
Telegraf
07.03.2026
18:47
U Smederevu je sinoć došlo do saobraćajne nesreće, kada je vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom na pješačkom prelazu!
Tom prilikom automobil je udario dvije žene i bebu u kolicima, a objavljen je uznemirujući snimak nesreće.
Težak udes: Majka gurala kolica, na njih naletjelo auto
Prema nezvaničnim informacijama, beba je dobro, ali je iz predostrožnosti prevezena u Beograd radi detaljnijih ljekarskih pregleda, dok majka nije zadobila povrede. Vozač je nakon nezgode priveden dok se utvrđuju sve okolnosti incidenta, piše Telegraf.
UPOZORAVAMO Snimak je ekstremno uznemirujući.
