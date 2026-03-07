Pritvor mladiću i djevojci zbog davanja droge maloljetnicima u Doboju

Okružni sud u Doboju odredio je pritvor osumnjičenim B.Đ. (29) iz Maglaja i dvadesetjednogodišnjoj S.Č. iz Doboja zbog sumnje da su maloletnicima davali drogu na uživanje.

Detalji krivičnog djela

Okružno javno tužilaštvo u Doboju tereti ih da su počinili krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga. B.Đ. se tereti da je 2. marta ove godine, na području Doboja, davao maloletnici marihuanu, odnosno omogućio joj da konzumira "džoint".

Prema sumnji, nakon što je prethodno od poznate osobe nabavio marihuanu i napravio "džoint", dao ju je maloletnici koja se sa njim nalazila u automobilu, pišu Nezavisne novine.

„Dakle, dao je drugom opojnu drogu da je uživa i na drugi način omogućio drugom da uživa opojnu drogu, a djelo je učinjeno prema djetetu“, navode iz Suda.

Sumnja i detalji djela

Kada je u pitanju djevojka S.Č. iz Doboja, nju terete da je u tačno nepoznato vrijeme, od 1. marta 2026. godine do ranih jutarnjih sati narednog dana u Doboju, nakon što je prethodno od poznate osobe nabavila marihuanu, napravila džoint i dala D.S. i V.Č. radi uživanja droge, a djelo je učinjeno prema više lica, odnosno prema djetetu.

Kada je riječ o posebnom uslovu za pritvor iz člana 197. stav (1) tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, po ocjeni Suda postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti isto ili slično krivično djelo. Za ovo krivično djelo zaprećena je kazna zatvora od dvije do dvanaest godina.