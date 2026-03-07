Logo
Large banner

Pritvor mladiću i djevojci zbog davanja droge maloljetnicima u Doboju

Autor:

ATV

07.03.2026

15:13

Komentari:

0
Притвор младићу и дјевојци због давања дроге малољетницима у Добоју

Okružni sud u Doboju odredio je pritvor osumnjičenim B.Đ. (29) iz Maglaja i dvadesetjednogodišnjoj S.Č. iz Doboja zbog sumnje da su maloletnicima davali drogu na uživanje.

Detalji krivičnog djela

Okružno javno tužilaštvo u Doboju tereti ih da su počinili krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga. B.Đ. se tereti da je 2. marta ove godine, na području Doboja, davao maloletnici marihuanu, odnosno omogućio joj da konzumira "džoint".

Prema sumnji, nakon što je prethodno od poznate osobe nabavio marihuanu i napravio "džoint", dao ju je maloletnici koja se sa njim nalazila u automobilu, pišu Nezavisne novine.

„Dakle, dao je drugom opojnu drogu da je uživa i na drugi način omogućio drugom da uživa opojnu drogu, a djelo je učinjeno prema djetetu“, navode iz Suda.

Sumnja i detalji djela

Kada je u pitanju djevojka S.Č. iz Doboja, nju terete da je u tačno nepoznato vrijeme, od 1. marta 2026. godine do ranih jutarnjih sati narednog dana u Doboju, nakon što je prethodno od poznate osobe nabavila marihuanu, napravila džoint i dala D.S. i V.Č. radi uživanja droge, a djelo je učinjeno prema više lica, odnosno prema djetetu.

Kada je riječ o posebnom uslovu za pritvor iz člana 197. stav (1) tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, po ocjeni Suda postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti isto ili slično krivično djelo. Za ovo krivično djelo zaprećena je kazna zatvora od dvije do dvanaest godina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pritvor

Droga

Doboj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Бањалуци ухапшен Петар Глигорић, биће спроведен у Суд БиХ ради екстрадиције

Hronika

U Banjaluci uhapšen Petar Gligorić, biće sproveden u Sud BiH radi ekstradicije

5 h

0
Авион, лет

Svijet

Švedska vlada naplaćuje spas: Evakuacija avionom iz rata košta više od 1.000 evra

5 h

0
Блокада превозника

Region

Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

5 h

0
Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

Zanimljivosti

Zašto psi naginju glavu kada im se obraćamo? Odgovor je slađi nego što mislite

5 h

0

Više iz rubrike

У Бањалуци ухапшен Петар Глигорић, биће спроведен у Суд БиХ ради екстрадиције

Hronika

U Banjaluci uhapšen Petar Gligorić, biće sproveden u Sud BiH radi ekstradicije

5 h

0
Хапшење у Бањалуци по Интерполовој потјерници

Hronika

Hapšenje u Banjaluci po Interpolovoj potjernici

9 h

2
Тежак удес: Мајка гурала колица, на њих налетјело ауто

Hronika

Težak udes: Majka gurala kolica, na njih naletjelo auto

22 h

0
Потврђена оптужница против Огњена Орашанина

Hronika

Potvrđena optužnica protiv Ognjena Orašanina

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

Druga strana slave: Kroz ljubav do snova

20

10

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

19

59

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

19

54

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

19

53

Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner