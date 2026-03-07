Logo
Stigao papir iz Suda: Evo koliko novca su Kulićima dužni Ivan Marinković i Bebica

Blic

07.03.2026

16:17

Стигао папир из Суда: Ево колико новца су Кулићима дужни Иван Маринковић и Бебица
Foto: Printscreen/Youtube

Marija Kulić podijelila je na Instagramu detalje tužbi koje su upućene Ivanu Marinkoviću i Nenadu Macanoviću Bebici, bivšim momcima njene kćerke Miljane Kulić.

Marija je podijelila papire u kojima se navodi sljedeće:

– Obavezuje se tuženi Macanović Nenad iz Beograda, da Kulić Mariji iz Niša, na ime duga isplati iznos od 10.000 evra u dinarskoj protivvrijednosti po srednjem kursu NBC na dan isplate, sa zateznom kamatom po stopi utvrđenoj na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Evropske centralne banke na glavne operacije za refinansiranje uvećane za osam procentnih poena, počev od 16.8.2023. godine, pa do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana prijema presude.

– Obavezuje se tuženi Macanović Nenad iz Beograda, da tužilji Kulić Mariji iz Niša, na ime naknade troškova parničnog postupka isplati iznos od 217.335 dinara, u roku od 15 dana od prijema presude.

Marija Kulić je uslikala i samo dio “obrazloženja”, gdje piše:

– Tužilja je u tužbi preko punomoćnika i na raspravi navela da je sa tuženim zaključila ugovor o zajmu dana 1.8.2023. godine, po kom je tuženom pozajmila iznos od 10.000 evra u valuti, sa rokom vraćanja do 15.8.2023. godine. Tužilja se tuženom obraćala radi povraćaja pozajmljenog iznosa, međutim tuženi nije vratio pozajmljeni – dio je koji se samo vidi u njenoj objavi, prenosi Blic.

Nakon diskvalifikacije iz rijalitija Miljana duguje 50. 000 evra

Miljana je nedavno diskvalifikovana iz Elite 9 zbog čega Pinku duguje 50.000 evra.

Ona je nakon toga pokrenula Jutjub kanal od kojeg dosta zarađuje.

Ona se godinama takmičila u rijalitijima, a nedavno je otkrila i koliko je ukupno novca zaradila.

– Od “Zadruge 1” do ove sada, “Elite”, zaradila sam oko 300.000 evra – rekla je Miljana Kulić nedavno kod Bokija 13.

Miljana Kulić

Nenad Macanović Bebica

rijaliti

