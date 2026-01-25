Logo
Nestorović otkrio da je dao otkaz kada je vidio honorar Miljane Kulić

Izvor:

Kurir

25.01.2026

11:11

Komentari:

0
Огњен Несторовић открио да је напустио Пинк када је видио хонорар Миљане Кулић
Foto: Printscreen/Instagram

Ognjen Nestorović prvi put otkrio zašto je napustio Pink: kolege ga nisu saučešćem, a Miljana Kulić je imala 4.000 evra nedjeljno.

Luna Đogani je u svom podkastu ugostila voditelja Ognjena Nestorovića, koji je prvi put otkrio zbog čega je dao otkaz na televiziji Pink.

Nestorović je bez dlake na jeziku zamjerio mnogim kolegama sa televizije što mu nisu izjavili saučešće zbog smrti oca, već ih je više zanimalo ko će te nedjelje voditi emisiju.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković se plasirao u četvrtfinale!

- Preminuo je u petak, a emisija je znate i sami nedjeljom. Nisam dobio nijednu poruku saučešća. Došao sam i pitali su me ko će da vodi emisiju. Sahranio sam oca u subotu, a vodio emisiju u nedjelju pet sati. Bio sam nezadovoljan što radim Zadrugu, pa su me na kraju povukli sa projekta. Nisam mogao da se lažno smijem. Više puta sam davao otkaz. Napustio sam Pink jer sam saznao da Miljana Kulić ima honorar 4.000 nedjeljno. To je bio kraj, kap koja je prelila čašu

Otkrio kakav je odnos između sestre i oca

Podsjetimo, Ognjen Nestorović, poznati voditelj, otkrio je detalje o svojoj porodici, životnim usponima i padovima, kao i o odnosu svoje sestre i oca.

marija kulic

Scena

Marija Kulić "udarila" na voditelja posle Miljanine diskvalifikacije: "Tužiće Milana Miloševića!"

- Bila je tada u zatvoru u Grčkoj, a on je poslije dan, dva otišao u Valjevo u novine lokalne i dao čitulju. Sjedimo kući i zovu mamu šta da ti kažem i mama onako šokirana... Naravno, poslije se pokajao. Prevrnuo je čitav Beograd, pomogao nam je i kum - naveo je Nestorović i dodao

Kako reaguje tada porodica?- upitao je voditelj Ognjena, a on je iskreno odgovorio:

- Pa blam, evo i sada kada sam malo ostvaren ne mogu da kažem blam, to je moj život i ne bježim uopšte od njega – zaključio je Ognjen za domaće medije

