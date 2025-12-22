Logo
Miljana Kulić hitno primljena u Urgentni centar

Kurir

22.12.2025

11:42

Миљана Кулић хитно примљена у Ургентни центар

Produkcija je za vikend hitno izvela Miljanu Kulić iz "Zadruge 9 Elite".

Nju je obezbjeđenje hitno odvelo u Urgentni centar u Beogradu jer se žalila na bolove u predjelu stomaka.

Игокеа у Санкт Петербургу

Košarka

Zenit i Igokea ukrštaju koplja: ATV u Sankt Peterburgu

Miljana Kulić je dovezena u subotu u popodnevnim časovima u Urgentni centar gdje se javila zbog bolova u stomaku.

Miljanu su pregledali specijalisti i na kraju je upućena kod ginekologa zbog problema posljednjih pet dana na koje se žalila, piše "Kurir".

Urgentnom centru joj je ukazana pomoć, nakon čega je puštena i upućena da se javi svom ljekaru.

Skinut joj mjesečni honorar

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Kraj godine donosi finansijski blagoslov za ova 4 znaka

Prije nekoliko nedelja, nakon haosa na žurki Veliki šef je doneo odluku da se Dušica Đokić kazni tromjesečnim honorarom zbog agresivnog ponašanja, a Miljana Kulić mjesečnim honorarom zbog uništavanja tuđih stvari.

Miljana Kulić

rijaliti

Zadruga

elita

