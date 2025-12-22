Miljana Kulić hitno primljena u Urgentni centar

Izvor:
Produkcija je za vikend hitno izvela Miljanu Kulić iz "Zadruge 9 Elite".
Nju je obezbjeđenje hitno odvelo u Urgentni centar u Beogradu jer se žalila na bolove u predjelu stomaka.
Miljana Kulić je dovezena u subotu u popodnevnim časovima u Urgentni centar gdje se javila zbog bolova u stomaku.
Miljanu su pregledali specijalisti i na kraju je upućena kod ginekologa zbog problema posljednjih pet dana na koje se žalila, piše "Kurir".
Urgentnom centru joj je ukazana pomoć, nakon čega je puštena i upućena da se javi svom ljekaru.
Skinut joj mjesečni honorar
Prije nekoliko nedelja, nakon haosa na žurki Veliki šef je doneo odluku da se Dušica Đokić kazni tromjesečnim honorarom zbog agresivnog ponašanja, a Miljana Kulić mjesečnim honorarom zbog uništavanja tuđih stvari.
