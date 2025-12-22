Logo
Large banner

Desingerica ponovo pravio haos na nastupu: Brijao glavu mladiću iz publike

Izvor:

B92

22.12.2025

09:53

Komentari:

0
Десингерица брије главу младићу из публике
Foto: dragomirdespic_design/TikTok/Screenshot

Dragomir Despić Desingerica je ponovno skrenuo pažnju svojim postupcima na nastupu u Hrvatskoj.

Tokom nastupa u noćnom klubu u Hrvatskoj, Desingerica je mašinicom brijao glavu mladiću iz publike uz pjesmu "Mama voli bebu".

Вишеград-Незуци-саобраћајна несрећа-22122025

Hronika

U nesreći kod Višegrada poginula jedna osoba, saobraćaj obustavljen

Na pomenutom nastupu iznio je i palačinke sa kremom na pozornicu.

Bizaran video šišanja je objavio na svom TikTok profilu, a momenat sa koncerta je ubrzo postao viralan.

Полиција Србија

Zdravlje

Muškarac izvršio samoubistvo oružjem za životinje

Podsjećamo, ovo nije prvi put da Desingerica ima bizarne postupke na svojim nastupima. Ljetos je na scenu iznio pečeno jagnje koje je grizao direktno sa ražnja. Rendao je sir po publici, polivao publiku i radio niz drugih bizarnosti na sceni.

@dragomirdespic_design

Desinger CCadilak frizura

♬ original sound - DESINGERICA

Podijeli:

Tagovi:

Dragomir Despić Desingerica

nastup

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кошарац: Тројка из Сарајева вуче за нос опозицију из Српске

BiH

Košarac: Trojka iz Sarajeva vuče za nos opoziciju iz Srpske

2 h

0
Денвер због Јокића пише на ћирилици

Košarka

Denver zbog Jokića piše na ćirilici

2 h

0
Како да препознате проблеме са јетром?

Zdravlje

Kako da prepoznate probleme sa jetrom?

2 h

0
Колико особа у Српској је преминуло од респираторних болести

Društvo

Koliko osoba u Srpskoj je preminulo od respiratornih bolesti

2 h

0

Više iz rubrike

Миле Китић је ову пјесму посветио једном дервентском селу

Scena

Mile Kitić je ovu pjesmu posvetio jednom derventskom selu

3 h

0
Умро легендарни гитариста

Scena

Umro legendarni gitarista

4 h

0
Александра Пријовић кроз сузе открила шта се крије иза њене најемотивније баладе

Scena

Aleksandra Prijović kroz suze otkrila šta se krije iza njene najemotivnije balade

15 h

0
Сара Јо грцала у сузама на наступу - шири се дирљив снимак

Scena

Sara Jo grcala u suzama na nastupu - širi se dirljiv snimak

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

12

23

Od pirotehničkih sredstava već 10 djece u ovoj zemlji ostalo bez ruku ili prstiju

12

17

Nijemci sve bolesniji: Troškovi bolovanja premašili 200 milijardi evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner