Desingerica ponovo pravio haos na nastupu: Brijao glavu mladiću iz publike

Dragomir Despić Desingerica je ponovno skrenuo pažnju svojim postupcima na nastupu u Hrvatskoj.

Tokom nastupa u noćnom klubu u Hrvatskoj, Desingerica je mašinicom brijao glavu mladiću iz publike uz pjesmu "Mama voli bebu".

Hronika U nesreći kod Višegrada poginula jedna osoba, saobraćaj obustavljen

Na pomenutom nastupu iznio je i palačinke sa kremom na pozornicu.

Bizaran video šišanja je objavio na svom TikTok profilu, a momenat sa koncerta je ubrzo postao viralan.

Zdravlje Muškarac izvršio samoubistvo oružjem za životinje

Podsjećamo, ovo nije prvi put da Desingerica ima bizarne postupke na svojim nastupima. Ljetos je na scenu iznio pečeno jagnje koje je grizao direktno sa ražnja. Rendao je sir po publici, polivao publiku i radio niz drugih bizarnosti na sceni.