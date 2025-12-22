Umro legendarni gitarista

Mik Ejbrahams, originalni gitarista i jedan od utemeljivača progresivne rok atrakcije Jethro Tull, preminuo je u petak, 19. decembra, u 82. godini života. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su porodica i bliski prijatelji.

Ijan Anderson, frontmen i zaštitno lice grupe Jethro Tull , odao je počast svom nekadašnjem saradniku, naglasivši da je Ejbrahams bio od presudnog značaja za ranu fazu benda. Anderson je podsjetio da je Jethro Tull nastao na temeljima sastava Džon Evan bend i Mekgregors endžin, bluz grupe koju je Ejbrahams osnovao sa bubnjarem Klajvom Bankerom. Anderson je uputio saučešće porodici, istakavši da mogu biti ponosni na Mikovu muzičku zaostavštinu.

Martin Bar, čuveni gitarista koji je nasledio Ejbrahamsa u bendu, oglasio se putem društvenih mreža. On je Ejbrahamsa nazvao svojim prijateljem i mentorom, ističući njegovu dobrotu i nesebičnost. Bar ga je opisao kao „veličanstvenog gitaristu koji je muzičkom svijetu podario mnogo toga“.

Mik Ejbrahams je rođen 7. aprila 1943. godine u Lutonu. Krajem 1967. godine pridružio se sastavu Džon Evan bend, neposredno pre nego što će grupa promeniti ime u Jethro Tull . Svirao je na njihovom debitantskom albumu „This Was“ iz 1968. godine. Taj album je ostao upamćen po zvuku koji je bio znatno bliži bluzu i džezu u poređenju sa progresivnim rokom po kojem će bend kasnije postati svetski poznat.

Razlaz sa Ijanom Andersonom

Uprkos uspjehu prvog albuma, Ejbrahams je napustio grupu ubrzo nakon njegovog objavljivanja zbog narušenih odnosa sa Andersonom. U intervjuu za magazin „Prog“ 2018. godine, Ejbrahams je objasnio da mu je smetalo što je Anderson bend doživljavao isključivo kao sopstveni projekat, ne dozvoljavajući drugima da iznesu svoje mišljenje.

Zanimljiva je anegdota o njegovom odlasku: Ejbrahams je tvrdio da je zapravo sam dao otkaz, ali da je hteo da ostane dok mu ne nađu zamjenu. Međutim, na sastanku kod menadžera Terija Elisa, rečeno mu je da je otpušten jer ostatak benda više ne želi da radi sa njim. Ejbrahams je tada drsko odgovorio Elisu: „Kako možeš da me otpustiš kad sam ja dao otkaz pre tri nedjelje?“, uz psovku upućenu menadžeru.

Nakon napuštanja benda, osnovao je grupu Blodvin Pig, sa kojom je objavio dva zapažena albuma: „Ahead Rings Out“ (1969) i „Getting to This“ (1970). Nastupali su na nekim od najvećih festivala tog vremena, uključujući festival na ostrvu Vajt i Reding festival. Ejbrahams je sebe oduvijek vidio prvenstveno kao bluz muzičara, ali je u svoj stil vješto tkao elemente džeza i kantri muzike, odbijajući da bude strogo žanrovski ograničen.

Tokom decenija koje su uslijedile, vodio je grupe Vomet i Mik Ejbrahams bend, povremeno okupljajući stare postave i održavajući solo karijeru. Iako je 2009. godine preživio srčani udar koji mu je otežao kretanje, njegova strast prema muzici nije jenjavala. Nastavio je da komponuje i snima, a njegov posljednji album pod nazivom „Revived“ objavljen je 2015. godine.

Mik Ejbrahams će ostati upamćen kao jedan od ključnih aktera britanske bluz-rok scene i čovjek čiji je specifičan stil sviranja gitare postavio temelje za jedan od najznačajnijih bendova u istoriji rok muzike, prenosi "Yahoo".