Sara Jo grcala u suzama na nastupu - širi se dirljiv snimak

Požar u Kočanima koji je u martu zavio region u crno odnio je 62 života, a među stradalima je bio i pjevač Vladimir Blažev Pančo koji je bio veliki prijatelj Sare Jovanović poznatije kao Sara Jo.

Upravo zbog toga, ona je na nastupu koji je nedavno održala u Makedoniji izvela pjesmu grupe DNK "Ako sutra nema me".

Na društvenim mrežama se pojavio snimak kako Sara plače dok pjeva stihove ove potresne pjesme.

Svijet Putin: Sve više zemalja želi saradnju sa EAEU

Nju su preplavile emocije i nije mogla da zaustavi suze na bini, prenosi Blic.

Riječi pjesme:

Ako sutra me nema,

Nemoj da me žalite

Glavu gore, narode

Nove dane slavite

Ako sutra me nema,

Ako sutra me ne bude

Digni čašu za mene

Za sve dobre dane

Drugove, kafane

Ako sutra me ne bude

Ako sutra me nema.