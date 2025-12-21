Sara Jo grcala u suzama na nastupu - širi se dirljiv snimak

Izvor:
Požar u Kočanima koji je u martu zavio region u crno odnio je 62 života, a među stradalima je bio i pjevač Vladimir Blažev Pančo koji je bio veliki prijatelj Sare Jovanović poznatije kao Sara Jo.
Upravo zbog toga, ona je na nastupu koji je nedavno održala u Makedoniji izvela pjesmu grupe DNK "Ako sutra nema me".
Na društvenim mrežama se pojavio snimak kako Sara plače dok pjeva stihove ove potresne pjesme.
Nju su preplavile emocije i nije mogla da zaustavi suze na bini, prenosi Blic.
Riječi pjesme:
Ako sutra me nema,
Nemoj da me žalite
Glavu gore, narode
Nove dane slavite
Ako sutra me nema,
Ako sutra me ne bude
Digni čašu za mene
Za sve dobre dane
Drugove, kafane
Ako sutra me ne bude
Ako sutra me nema.
@macedonian_girl_19 #sarajo #live #intermezzomusicbar #skopje #akoutremenema ♬ original sound - ☆MACEDONIAN GIRL☆
