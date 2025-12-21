Dirljivo: Pjevačica otkrila šta joj je posljednje napisao Saša Popović

Pjevačica Slađana Mandić proslavila se 2012. godine u takmičenju "Zvezde Granda", a kako je sada pred kamerama rekla, od samog početka imala je veliku podršku Lepe Brene, ali i Saše Popovića.

Pjevačica je istakla:

"Brena je jedna carica i lafica. Ona je bila moja podrška od samog početka. Ona je bila na mojoj prvoj promociji u Beogradu 2018. godine. Breni sam bila gošća u njena dva spota i prošle godine sam bila gošća na njenom koncertu u Tuzli. Ona je moj uzor, jedan od mojih idola, jedna jedina, najveća. Hvala joj na svemu i mogu samo da se ugledam na njenu karijeru i da joj pozavidim u pozitivnom smislu. Takvih karijera više nema, ali trudnim se nekako da pratim njen put, da budem profesionalna i ozbiljna", rekla je takmičarka Zvezda Granda za "Telegraf", pa otkrila da li joj je pjevačica poklanjala i haljine, kao nekim njenim koleginicama:

"Meni nije poklanjala haljine, ali mi je poklanjala vrijedne savjete".

Otkrila šta joj je Popović napisao

Slađana Mandić se prisjetila i Saše Popovića, koji je preminuo u martu ove godine.

Pjevačica je otkrila i posljednju poruku koju joj je kreativni direktor Granda uputio malo prije smrti.

"Saša je, pored Brene, bio moja najveća podrška. On me je srdačno dočekao u Grandu. Davao mi je savjete, sugerisao šta da pjevam u emisijama, govorio kako da se obučem, tjerao me je da budem aktivnija, da se probudim. Tada nije bilo toliko do žirija, više je bilo glasanje publike. Rekao mi je da imam sve da imam da budem velika zvijezda i poželeo mi sreću. Žao mi je što je otišao prerano", rekla je ona za "Telegraf", pa dodala:

"Suzanu sam vidjela posljednji put na sahrani. Moram da kažem da sam se čula sa Saletom malo pred smrt i drago mi je da je onako u moru poruka meni odgovorio, i tu poruku čuvam. Napisala sam mu: “Dragi direktore, znam koliko je teška i surova ta bolest, ali znam da ste jaki. Nada posljednja umire i želim vam da ovo prevaziđete”. On mi je tada napisao samo: 'Hvala ti moja Slađo'", otkrila je pjevačica.