Srpska pjevačica šokirala priznanjem: Znala sam da ima ženu

Blic

21.12.2025

11:44

0
Вишња Петровић
Srpska pjevačica Višnja Petrović (36) otvoreno je govorila o borbi sa viškom kilograma, a kako je jednom prilikom priznala, ona je čak na nastupima gasila reflektore kako joj se ne bi vidio celulit na nogama.

Međutim, da je sada dovela liniju do savršenstva, svjedoče njene najnovije objave na mrežama.

Višnja je sada pozirala u crnoj sako-haljini ispod koje je nosila mrežaste čarape, a smjeli autfit je upotpunila crnim kožnim čizmama preko kolena na visoku štiklu.

Lukas Aca

Scena

Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

Inače, ona ne krije da uvijek ima oko 5 kilograma viška.

"Moja tajna je uzak struk, pa tako nekad vizuelno izgledam tako kada sam deblja. Uvijek kuburim sa nekih 5 kilograma kao i svaka žena, to je najteže da se skine. Jako sam kritična prema sebi. Kakve ja uvrede ispred ogledala izgovorim to samo znaju moji bliski saradnici", rekla je nedavno.

"Bila sam sa oženjenim"

Podsjetimo, Višnja je šokirala priznanjem da je bila u vezi sa muškarcem za kojeg je znala da je oženjen.

Загађен ваздух у Бањалуци

Društvo

Ljudi će bježati iz Banjaluke i Sarajeva: Ostvaruje li se predviđanje iz 2018?

"Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima", rekla je i dodala:

"Htjela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam, sem droge, jer nisam poročna".

Pjevačica

ljubavnica

