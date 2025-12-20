Nataša Bekvalac o muškarcima iz Banjaluke: "Baš strava"

Pjevačica Nataša Bekvalac nedavno je komentarisala muškarce iz Banjaluke navodeći da je čula da su "baš strava".

"Čula sam sve najlepše o Banjalučanima. Za Banjalučanke i Novosađanke kažu da imaju... a inače porede često Banjaluku i Novi Sad, generalno sam čula da to ljudi rade, a i kad su žene u pitanju to posebno", rekla je ona.

Inače, Bekvalčeva će nastupiti u Banjaluci za doček Nove godine 31. decembra.