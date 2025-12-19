Logo
Large banner

Mirka Vasiljević pokazala šta radi dan nakon što je napadnut Vujadin Savić

Izvor:

Telegraf

19.12.2025

16:08

Komentari:

0
Мирка Васиљевић показала шта ради дан након што је нападнут Вујадин Савић
Foto: Youtube screenshot/AmiG Show

Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je juče u tržnom centru "Galerija" u Beogradu.

Kako se navodi, njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin Savić se odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta.

Njegova supruga, Mirka Vasiljević, nije se oglašavala ovim povodom, ali je putem Instagrama pokazala kako provodi dan, prenosi Telegraf.

sanja marinkovic

Scena

Sanja Marinković pala u nesvijest pred važan put

Jutro je iskoristila za trening, pa je sa svojim pratiocima podijelila neke od vježbi koje radi na pilatesu.

Poznato je da Mirka Vasiljević održava dobru formu, vodi računa o izgledu i zdravo se hrani, pa se trudi da gotovo nikada ne preskače trening.

Мирка Васиљевић
Mirka Vasiljević

Podijeli:

Tagovi:

Mirka Vasiljević

Vujadin Savić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сања Маринковић пала у несвијест пред важан пут

Scena

Sanja Marinković pala u nesvijest pred važan put

1 h

0
Луна Ђогани и Марко

Scena

Suprug Lune Đogani prijavljen policiji: „Nemaju pametnija posla“

2 h

0
Маја Маринковић

Scena

Maja Marinković ostala bez honorara

3 h

0
Лидија Вукићевић коментарисала "Повратак Жикине династије": Поткачила Николу Коју

Scena

Lidija Vukićević komentarisala "Povratak Žikine dinastije": Potkačila Nikolu Koju

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

29

Brutalan napad na policajca tokom noćne intervencije

16

20

Upozorenje potrošačima u BiH: Ajlajner opasan za oči povučen iz prodaje

16

19

Dodik: Za uređenje Doma "Rada Vranješević" biće obezbijeđeno 100.000 KM

16

15

Raste broj oboljelih od opasnog virusa, ima i mrtvih

16

13

Biznis klub: Biznis i ekonomske aktuelnosti iz Srpske i regiona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner