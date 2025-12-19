Mirka Vasiljević pokazala šta radi dan nakon što je napadnut Vujadin Savić

Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je juče u tržnom centru "Galerija" u Beogradu.

Kako se navodi, njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin Savić se odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta.

Njegova supruga, Mirka Vasiljević, nije se oglašavala ovim povodom, ali je putem Instagrama pokazala kako provodi dan, prenosi Telegraf.

Jutro je iskoristila za trening, pa je sa svojim pratiocima podijelila neke od vježbi koje radi na pilatesu.

Poznato je da Mirka Vasiljević održava dobru formu, vodi računa o izgledu i zdravo se hrani, pa se trudi da gotovo nikada ne preskače trening.