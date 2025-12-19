Sanja Marinković pala u nesvijest pred važan put

Naime, usljed jakog umora i iscrpljenosti, Sanja je u jednom trenutku pala u kupatilu i udarila glavom o lavabo.

Naime, njen dečko je odmah pozvao Hitnu pomoć, a Sanja je ubrzo dobila potrebnu medicinsku pomoć.

Ona je u emisiji "Iz profila" u razgovoru sa Vesnom Milanović otkrila da ju je bol u glavi probudio usred noći i situacija je bila izuzetno neprijatna, ali, srećom, nije bilo ozbiljnijih posljedica.

Samo par sati kasnije, voditeljka je trebala da se ukrca u avion za Njujork, što je i uradila ali sa tri kopče na glavi.

"Imala sam rezervisan avion za Njujork, odlazim u Njujork da dočekam Novu godinu sa svojim dečkom. Usred noći, negdje oko tri noću me budi nenormalna bol u glavi. Ja ustajem, od količine umora padam u nesvijest, a avion mi je u šest ujutru, lupim glavom u lavabo. Kako sam pala u nesvest blokiram vrata od kupatila, tako da moj dečko nije mogao da otvori ta vrata", ispričala je Sanja u emisiji "Iz profila", pa nastavila:

"Ja u nesvijesti unutra, a on samo ovako viri i vidi mene kako krvava ležim. To je strašno bilo koliko sam ja bila u stvari umorna, a mlada i nesvjesna tog umora. Samo sam radila, radila, radila. Srećom on je uspio da pomjeri ta vrata, ja sam ustala, Hitna pomoć je došla, ja sam se dovela u red, ušla u taj avion i otišla u Njujork sa tri kopče na čelu, odmah da ti kažem. I tako sam dočekala Novu godinu".