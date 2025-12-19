Suprug Lune Đogani prijavljen policiji: „Nemaju pametnija posla“

Marko Miljković oglasio se danas iz policijske stanice, tačnije iz dijela kriminalističke policije.

Sada je objasnio o čemu je riječ.

Naime, Marka je ponovo neko prijavio policiji.

“Nekim ljudima je jednostavno previše dosadno u životu pa nemaju pametnija posla nego da prijavljuju Marka Miljkovića. Uzalud troše državni novac i vreme policijskih službenika i tužilaca. Marko Miljković nema problema sa zakonom”, rekao je Marko Miljković.

Marko Miljković dobio je nedavno tužbu od komšije sa kojim je već neko vrijeme u lošim odnosima.

Naime, Marku Miljkoviću je stigla tužba, a kako se može videti u tužbi, komšija traži odštetu od 500.000 dinara.

“Tužio me buđavi sa flotom advokata… A ja se sekirao da li će uopšte videti moje storije… Reći ću sudiji priznajem kriv sam, bacite me među lavove. Komšo, pošto znam da čitaš sad da li mogu da pustim snimak”, napisao je Marko Miljković na Instagramu.

(GrandTV)