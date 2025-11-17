Ups, gospođo: Isplivao cjenovnik Lune Đogani

Luna Đogani je podijelila neprijatnost koja ju je zadesila sa ženom koja je tražila da je reklamira preko društvenih mreža.

Kako je Luna Đogani ispričala ona je gospođi napisala ponudu u poruci, a žena je Luninu poruku proslijedila svojoj kćerki, koja je istu objavila na pomenutoj društvenoj mreži.

Vidno uznemirena i ljuta Đoganijeva je snimila niz storija, te poručila da je ona po profesiji influenser, koji zarađuje od reklama, ali da je mnogo puta mnogima izlazila u susret kada su reklame u pitanju, ipak, da ne podnosi bezobrazluk.

Luna je objavila i poruke sa kćerkom dotične gospođe u kojima piše da Luna navodno traži 500 evra za stori na Instagramu.

"Izvinite molim vas gospođice, to je moj posao. Ja sam influenser i od toga živim", napisala je Luna, na šta joj je kćerka od te žene odgovorila:

"Slobodno, toliko sam se uplašila, potresla sam se sva. Prvo, za stori niko nije uzeo 500 evra. Znači, budalaštine. Drugo, neko se muči mjesec dana da zaradi te pare, a ti nekome tražiš 500 evra. Sram te bilo. Da se prisjetimo malo, ti bješe nisi bila poznata, ti si postala poznata tako što je Sloba ušao u odnos sa tobom. Ti djevojko ne bi bila vidljiva, da ti nije njega, ups gospođo. Opet ću ti reći, sram te bilo da nekome tražiš za smrdljivi stori 500 evra", pisala je devojka Luni.

"Ko je tražio za stori 500 evra? Hejterko", odgovorila je Luna.

"Ti", nadovezala se devojka.

Luna ljuta kao ris

Luna se ovim povodom obratila javnosti.

"Hoću da vam se obratim ovde povodom nekih ljudi koji hoće da sarađuju sa mnom. Ljudi koji hoće da promovišu svoj profil, da prodaju svoje proizvode, prvo što nemaju pojma kako ova platforma funkcioniše, kako influenseri funkcionišu, kako reklame funkcionišu. Oni misle vi pošaljete poruku 'ćao, da li možeš da mi kačiš ovu reklamu, ti okačiš i ti tako živiš od vazduha, a oni zarađuju preko tvog imena i tvog profila, koji ima preko pola miliona pratilaca", rekla je influenserka i dodala:

"E sad, ova žena mi je napisala poruku 'Ćao, Luna, da li radiš reklame?'. Ja takvih poruka dobijam preko 200, 300 dnevno. E,sad zamislite kada bih ja svakome napisala 'da, radim, okačiću te', okačim jedan, drugi. Od čega bih ja živjela. Ne možete da očekujete da vas neki infleunser reklamira za žvake i vazduh. Ja ljudima činim svakodnevno, to možete da pitate svaki drugi profil. Nisam ljude odbijala, kada bi mi neko napiše da nema da to priušti, ja sam napisala nema problema, ali bezobrazluk ne podnosim. Gospođa je poslala moju poruku, kćerki i kćerka njena neka, kriminalac, okačila je mene na stori sa cijelom mojom novčanom ponudom, koju ja svakome šaljem. Njena kćerka je to okačila i isprozivala me na storiju", ispričala je Luna Đogani.