Tragedija u Italiji: Čovjek poginuo u klizištu pokušavajući da pomogne komšinici

Izvor:

Tanjug

17.11.2025

22:12

Jedna osoba je poginula, a druga se vodi kao nestala nakon što je snažno klizište tokom noći pogodilo tri kuće u mestu Bracano di Kormons, nedaleko od Goricije na sjeveru Italije, blizu granice sa Slovenijom.

Obilne padavine navele su pokrajinu Furlanija-Julijska krajina da danas proglasi vanredno stanje i zatraži pomoć države i drugih regiona, prenosi Ansa.

Vatrogasci su iz ruševina izvukli jednog muškarca živog. Kako se navodi, zadobio je prelom noge i prebačen je u bolnicu u Udinama. Kao nestala vodi se 83-godišnja Gverina Skocaj.

Tijelo 32-godišnjeg njemačkog državljanina Kvirina Kunherta, koji se vodio kao nestao veći dio dana, naknadno je pronađeno. Prema navodima lokalnih izvora, Kuhnert i njegova supruga napustili su kuću iz predostrožnosti, ali je on stradao dok je pokušavao da upozori i izvede Skocaj iz njenog doma.

Republika Srpska

Dodik: 23. novembra biramo sigurnost, znanje i ustavobranitelja

Mještani kažu da je bio poznat po velikoj požrtvovanosti i privrženosti mjestu u koje se doselio iz Njemačke. Nevrijeme je izazvalo poplave i velika oštećenja i u drugim dijelovima pokrajine.

U Romans d Isoncu više ljudi je moralo da se skloni na krovove nakon izliva rijeke, a stotine stanovnika su evakuisane. Služba civilne zaštite saopštila je da je situacija teška i da se hitno traži smještaj za oko 300 ljudi.

Italija

