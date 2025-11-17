EU izazvala potpuni haos: Ljudi padaju u nesvijest na aerodromima

Pasoška kontrola sad se čeka i po nekoliko sati, što treba imati na umu posebno ako planirate da putujete negde po Evropi tokom predstojećih praznika.

Mnogi građani van Šengena, koji su proteklih dana "testirali“ novi sistem ulaska i izlaska u zemlje članice EES, poručuju: "Naoružajte se strpljenjem“ i dijele svoja iskustva, koja bi mogla da zabrinu sve koji su planirali da putuju negdje u narednom periodu.

Jer, ispostavlja se, čak i ako ste se pripremili za dodatnu kontrolu na granici i znate kako rade automati za skeniranje otisaka prstiju i lica, za ono što vas dočeka nikad niste spremni – gužve su nesnosne, u redovima se čeka satima, a nemate nikakvu alternativu.

Iz prve ruke: Na aerodromima ljudi padaju u nesvijest od gužve

"Išla sam s porodicom u Rim i po slijetanju smo čekajući u redu proveli skoro dva sata. Takva je gužva bila da se nekima slošilo, jedna djevojka ispred je pala u nesvijest“, ispričala je Jelena svoje iskustvo s novim sistemom, prenosi "Nova".

"To jako sporo ide. Ljudi ne znaju kako treba da stave prste, kako treba da stanu pred kameru, pa ponekad se čitav proces ponavlja i po pet, šest puta“, objasnila je, pripisujući gužvu djelimično i velikom broju letova koji su se preklopili na italijanskom aerodromu.

Slično je prošao i dr Roberto Grujičić, specijalista dječije psihijatrije i jedan od autora i voditelja popularnog podkasta "Dva i po psihijatra", koji se na društvenim mrežama "pohvalio" da je skoro tri sata proveo na pasoškoj kontroli u Milanu, "ne zbog gužve, ne zbog manjka službenika, ne zbog pada sistema, nego zbog novog evropskog standarda“. Nazvao je to pravim "testom fizičke i psihičke izdržljivosti“ i savjetovao svoje pratioce "da odu u toalet na vrijeme, da ne zakazuju nikakve prevoze nakon slijetanja i eventualno vježbe istezanja prije kretanja“.

Na Horgošu se čeka i preko 12 sati

Ništa bolje ne prolaze ni oni koji kreću sopstvenim kolima u regionu, pa misle da imaju kontrolu i da nije daleko.

Mediji su izvještavali kako se proteklog vikenda na Horgošu čekalo i preko 12 sati.

"Mi smo kolima išli u Budimpeštu, doduše oko praznika, pred graničnim prelazom smo se zaglavili u koloni i nismo mogli da mrdnemo tri, četiri sata. Ipak smo bolje prošli nego neki – žena koja je putovala autobusom ispričala mi je da su iz Beograda krenuli u petak u 23, a u Budimpeštu stigli u subotu u 17 sati“, ispričala je Ana.

A dok razmatrate manje "utabane“ puteve do željene destinacije, možda će vam značiti i iskustvo grupe putnika koja je isto imala na umu kad se uputila na manje prometan granični prelaz bačka Palanka – Ilok. Njih troje su imali hrvatske pasoše, te nije bilo potrebno da prolaze EES, međutim – svi su morali da čekaju zbog putnice koja je bila s njima u vozilu, a imala je srpski pasoš. I čekali su dva sata.

Dakle, nema izuzetaka i izgleda da ćemo u ovom periodu morati da računamo dodatno vrijeme kad negdje putujemo, bar dok se sistem ne "razradi".

U povratku, inače, ponovo se treba registrovati, kako bi sistem zabilježio i izlazak iz zemlje, ali to, kažu putnici, ide dosta brže.

Seničić: Nismo mogli da zamislimo da će biti ovoliko haotično

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić rekao je nedavno da su gužve na granicama, koje su nastale primjenom novog sistema kontrole Evropske unije, bile očekivane, ali da je njihov obim premašio sva predviđanja.

"Ono što smo pominjali kada smo počeli da uopšte pričamo o uvođenju EES sistema, jeste da moramo imati u vidu to koliko su prije svega policajci obučeni na graničnim prelazima, koliko će sam sistem tehnički da funkcioniše, sve su to stvari koje smo mogli da pretpostavimo da će se dešavati. Bilo je tu čak i pitanja šta ćemo da radimo kad padne sistem u nekom trenutku, da li će se zatvoriti granica“, rekao je Seničić, ali je priznao da nije mogao ni da zamisli "da će situacija biti ovoliko haotična, da će se na granici čekati 10, 12, pa i 15 sati".

U susret praznicima, situacija djeluje još dramatičnije, ali…

"Izgleda da Evropska unija po svaku cijenu želi da ovaj sistem – EES u potpunosti profunkcioniše do aprila sljedeće godine, bez obzira na gužve i moguće odustajanje putnika od putovanja“, rekao je Seničić i otkrio da su turističke i putničke organizacije već slale primjedbe i žalbe Evropskoj komisiji, ali da odgovora još nema.

Uvođenje EES sistema počelo je 12. oktobra a sistem će se implementirati postepeno na graničnim prelazima EU zemalja sve do pune primjene koja se očekuje u aprilu 2026. godine.