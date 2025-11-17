Izvor:
RT Balkan
17.11.2025
21:48
Afričke zemlje pokazuju brz razvoj i generalno gledaju na Rusiju sa velikim simpatijama, budući da, za razliku od zapadnih zemalja, Moskva nikada nikoga nije držala "u kolonijalnom zatočeništvu", rekao je zamjenik predsednika Savjeta bezbjednosti i predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev u razgovoru sa mladim aktivistima.
"Afrika je kontinent u brzom razvoju koji generalno gleda na Rusiju sa velikim simpatijama. Rusija nikada nikoga nije držala u kolonijalnom zatočeništvu, za razliku od zapadnog svijeta, Anglosaksonaca", naglasio je on u razgovoru sa aktivistima "mlade garde" stranke.
Tokom posjete skupu Mlade garde, Medvedev je upoznat sa radom pokreta posljednjih godina, uključujući i na međunarodnoj sceni.
Aktivisti su, kako prenosi Sputnjik, obavijestili predsjednika stranke o sporazumima potpisanim sa omladinskim organizacijama vodećih stranaka u Kini, Mongoliji, Sjevernoj Koreji, Venecueli i Laosu. Tokom diskusije o rezultatima međunarodnog rada, pokrenuta je tema afričkih zemalja, prenosi RT Balkan.
