Policajac ispalio metak u bolnici

Izvor:

Agencije

17.11.2025

21:12

Полицајац испалио метак у болници
Foto: Pixabay

Službeno oružje jednog policajca na Kritu slučajno je opalilo danas dok je bio u opštoj bolnici u gradu Haniji.

Incident se dogodio jutros tokom primopredaje smene između dva policajca zadužena za čuvanje hospitalizovanog zatvorenika, prenosi ERT.

Болница

Region

Pokrenuta istraga o smrti dječaka (9): Dobio boginje i visoku temperaturu, preminuo nakon tri dana

Kako se navodi, pucanj je izazvao paniku među osobljem i pacijentima.

Nije bilo povrijeđenih, mada je metak izazvao manju materijalnu štetu nakon što se zaglavio u zidu, prenosi Tanjug.

policajac

pucnjava

