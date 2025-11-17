Policajac ispalio metak u bolnici

Izvor:
17.11.2025
21:12
Službeno oružje jednog policajca na Kritu slučajno je opalilo danas dok je bio u opštoj bolnici u gradu Haniji.
Incident se dogodio jutros tokom primopredaje smene između dva policajca zadužena za čuvanje hospitalizovanog zatvorenika, prenosi ERT.
Kako se navodi, pucanj je izazvao paniku među osobljem i pacijentima.
Nije bilo povrijeđenih, mada je metak izazvao manju materijalnu štetu nakon što se zaglavio u zidu, prenosi Tanjug.
